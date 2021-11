Wie ein Künstler die Bürgerinnen und Bürger von Neusäß sieht

Plus Schon einmal musste die Ausstellung von Robert Herzog wegen Corona verschoben werden. Jetzt sind die Kunstwerke aus und mit Holz im Rathaus zu sehen.

Die Stadt Neusäß stellt das Rathaus gerne als Plattform für die Kunst zur Verfügung. Mit der Ausstellung „Zeitwende“ bereichert der Künstler Robert Herzog derzeit Galerie und Gänge des Rathauses Neusäß auf ganz besondere Art. Bereits einmal musste sie coronabedingt verschoben werden und auch die Vernissage zum zweiten Anlauf stand nicht unbedingt unter einem guten Stern.