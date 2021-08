Neusäß

17:56 Uhr

Wieder brennt eine Hecke in Neusäß: Geht hier ein Brandstifter um?

Plus Seit August stehen im Umfeld der Heinkelstraße in Neusäß immer wieder Hecken in Brand. In den meisten Fällen haben die Bewohner bereits geschlafen.

Von Matthias Schalla

Der Brandgeruch liegt immer noch in der Luft. Dabei ist es schon vier Tage her, dass in einem Garten in der Heinkelstraße ein Feuer ausgebrochen ist. Wieder einmal in der Heinkelstraße. Und wieder einmal an einer Hecke. Nur noch schwarz verkohlte Äste sind auf einer Länge von zehn Metern von der schönen Thuja-Hecke übrig geblieben. Daneben liegt die zu einem unförmigen Klumpen geschmolzene Gartenbank. "Wäre das Feuer nicht rechtzeitig entdeckt worden und hätte die Terrasse erfasst, dann wäre nicht nur mein Haus abgebrannt", sagt die Bewohnerin. Nicht nur sie hat Angst, dass die Brandstifter erneut zuschlagen könnten.

