Neusäß

17:58 Uhr

Zeitumstellung: Der Pfarrer, der in Hainhofen die Zeit stehen lässt

"So ein mechanisches Uhrwerk ist einfach schön": Pfarrer Karl Freihalter sorgt dafür, dass der Kirchturm in Hainhofen die richtige Zeit anzeigt.

Plus Handy, digitale Wecker und auch die meisten Kirchturmuhren stellen sich inzwischen automatisch um. In Hainhofen macht der Pfarrer das bei einer mindestens 150 Jahre alten Uhr per Hand.

Von Marco Keitel

Die Winterzeit hat in Hainhofen ein paar Stunden früher angefangen. Zumindest auf dem großen roten Ziffernblatt am Kirchturm von St. Stephanus. Vor der Abendmesse, also kurz vor 18 Uhr, geht Pfarrer Karl Freihalter die rund 40 Stufen einer engen Holztreppe hinauf in den Kirchturm. An der weißen Wand haben sich mit Bleistift in den 1950er- und 60er-Jahren Ministranten verewigt, die damals diesen Weg regelmäßig gehen mussten, um mit einem Seil die Glocken zu läuten, die heute automatisch erklingen. Die Uhr, nach der sich der Glockenschlag richtet, passt sich allerdings nicht von alleine der Winterzeit an. St. Stephanus ist eine der wenigen Kirchen im Bistum Augsburg, in der die Zeit noch per Hand umgestellt werden muss. Wobei umstellen nicht ganz das richtige Wort ist.

