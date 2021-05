Neusäß

Zusammenstoß in Neusäß beim Ausfahren aus Grundstück

Einen kleinen Moment hat ein 37-jähriger Autofahrer am Mittwoch in Neusäß nicht aufgepasst und dadurch einen Unfall verursacht. Nach Auskunft der Polizei wollte der Mann gegen 12 Uhr von einem Grundstück auf die Hauptstraße einbiegen. Dabei übersah er das Fahrzeug einer 81-jährigen Frau, die in Richtung Augsburg unterwegs war. Beim Zusammenstoß beider Autos entstand ein Gesamtschaden von rund 4000 Euro. (thia)

