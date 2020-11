11:06 Uhr

Neusäß: Zwei Unfälle, drei Verletzte und ein hoher Sachschaden

In Neusäß kommt es am Dienstag zu zwei Unfällen. In beiden Fällen ist es die gleiche Ursache.

Zwei Unfälle mit insgesamt drei Verletzten hat es am Dienstag in Neusäß gegeben. In beiden Fällen war es aus Unachtsamkeit zu den Zusammenstößen gekommen. Der erste Verkehrsunfall passierte gegen 5.15 Uhr an der Kreuzung Georg-Odemer-Straße/ Lohwaldstraße.

Ein 21-jähriger Autofahrer wollte laut Polizei die Lohwaldstraße stadteinwärts überqueren. Dabei missachtete er ein „Stoppschild“ an der Georg-Odemer-Straße. Er stieß mit einem 41-jährigen Autofahrer zusammen. Beide Männer mussten verletzt in die Uniklinik eingeliefert werden. Die Freiwillige Feuerwehr Neusäß musste ausrücken, um die ausgelaufenen Flüssigkeiten abzubinden. Die Autos wurden abgeschleppt, der Gesamtschaden beträgt rund 19.000 Euro.

Zusammenstoß an der Auffahrtsschleife zur A8

Gegen 15.45 Uhr wollte dann eine 63-jährige Autofahrerin, aus Augsburg kommend, an der Anschlussstelle Neusäß nach links in die Auffahrtsschleife der A8 in Richtung München einbiegen. Hierbei übersah sie das Fahrzeug einer 34-jährigen Frau, die von Hirblingen in Richtung Neusäß fuhr. Im Abbiegebereich kollidierten beide Autos, wobei sich die 34-Jährige leicht verletzte. Sie wurde ebenfalls in die Uniklinik zur weiteren Untersuchung eingeliefert. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 7000 Euro. (thia)

