Neusäß fehlen Gewerbeflächen, Gersthofen ist gewappnet

Plus Weil Neusäß fast überall voll ist, könnten Firmen bald umziehen. Nicht nur zwischen Ikea und der Ziegelei ist in Gersthofen reichlich Platz vorhanden.

Die Stadt Gersthofen könnte jetzt von einer Entwicklung profitieren, die dem Nachbarn Neusäß zu schaffen macht. Die Staatsregierung aus CSU und Freien Wählern will, wie im Koalitionsvertrag vereinbart, den Flächenverbrauch senken.

Damit kann, zumindest im Moment, eine Fläche für ein Gewerbegebiet südlich der Autobahn beim GVZ nicht in den neuen Flächennutzungsplan aufgenommen werden. Der Bürgermeister von Neusäß, Richard Greiner, weiß bereits von mindestens einer Firma, die sowohl mit Neusäß, als auch mit Gersthofen über eine Ansiedlung verhandelt. Aktuell kann Neusäß aber kaum Flächen anbieten, so Greiner.

Gersthofen ist gewappnet

Auch wenn die Stadt Neusäß durch die geänderten Regelungen für den Landverbrauch mit der Ausweisung neuer Gewerbegebieten ihre Schwierigkeiten hat – ihre Nachbarin nördlich der Autobahn, die Stadt Gersthofen ist gewappnet. Wenn ein Unternehmen anfrage, welches in das Gersthofer Konzept passe, seien durchaus geeignete Flächen vorhanden, so Bürgermeister Michael Wörle. Der Unterschied: Die Flächen in Gersthofen sind bereits ausgewiesen und in ihrem Bestand nicht gefährdet.

„Alles in allem – und auch die Leerstände in bereits bestehenden Gewerbeflächen mit eingerechnet, summiert sich die für zusätzliches Gewerbe bereite Fläche in Gersthofen auf deutlich über 200.000 Quadratmeter“, erklärt Bürgermeister Michael Wörle auf Anfrage. Das größte zusammenhängende Areal im Besitz der Stadt befindet sich im B2-Gewerbegebiet im Norden der Stadt und umfasst 45.000 Quadratmeter.

Zwischen Ziegelei und Ikea ist noch viel Platz vorhanden

Aber auch in Unternehmenshand seien noch Flächen, die gewerblich genutzt werden könnten und für die zum Teil bereits Baurecht dank geltender Bebauungspläne bestehe. „Darunter fallen unter anderem Flächen im Umfeld der Discounter Aldi und Lidl im Industriegebiet Nord-West“, so Wörle weiter. Südlich der Autobahn, zwischen der bestehenden Ziegelei und dem Möbelriesen Ikea, sei ebenfalls noch viel Platz für Gewerbe vorhanden.

Das Industriegebiet westlich der Bahnlinie, nördlich der Autobahn („Ikea“) ist Wörle zufolge bereits vollständig verkauft. Dass hier teilweise noch freie Äcker sind, liege daran, dass diese ungenützten Flächen einst für eine Erweiterung der Firmen, beispielsweise Borscheid+Wenig vorgesehen sind.

Potenzial gibt es auch im Norden der Stadt

Zusätzlich arbeitet Wörle zufolge die Gersthofer Bauverwaltung an einem Bebauungsplan für den Bereich nördlich der Hirblinger Straße und bei der früheren Gärtnerei Ort auf beiden Seiten der Westendstraße. Diese liegen am westlichen Ende der Kernstadt Gersthofen. Neben einem Neubau der International School sollen hier auch Gewerbeunternehmen Platz finden können. „Aber das sind erst einmal Potenzialflächen“, betont der Bürgermeister. Potenzial sieht er auch noch im Norden der Stadt bei den Grundstücken, auf welchen die alten Hallen des Industrieparks Gersthofen stehen.

Ganz anders sieht es in Neusäß aus. Dort ist, so Bürgermeister Greiner, das Gewerbegebiet Neusäß-Nord so gut wie voll. Hierhin konnten unter anderem einige Firmen aus dem Bereich Alt-Neusäß, der mitten in der Stadt liegt, umgesiedelt werden. „Diese Strategie hat gut geklappt“, so der Bürgermeister. Die Fläche östlich der Autobahnauffahrt Neusäß auf Höhe des GVZ sollte dafür weiteren Platz schaffen und im neuen Flächennutzungsplan der Stadt auch so ausgewiesen werden. Just eine Woche vor der endgültigen Verabschiedung des Plans kam jedoch aus der Staatskanzlei in München die Nachricht, dass ab sofort neue Spielregeln gelten: Allgemein soll weniger Fläche verbraucht werden und neue Bau- und Gewerbegebiete müssen auf jeden Fall an eine bestehende Bebauung angehängt werden.

Mit den Genehmigungsbehörden hat die Stadt Neusäß bereits vereinbart, dass das fragliche Grundstück im neuen Flächennutzungsplan zunächst als „weißer Fleck“ dargestellt werden könnte.