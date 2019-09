Neusäß hat ein Schulhaus mit zwei Schulen und zwei Schulleitern

Plus Rainer Bartl leitet nun die FOS/BOS in Neusäß, Bernd Kahlert die Beruflichen Schulen. Die zwei kennen sich schon länger.

Er musste nur eine Tür weiter ziehen: Rainer Bartl, der neue Schulleiter der FOS/BOS in Neusäß, war zuvor Stellvertreter am beruflichen Schulzentrum. Dennoch ist er der erste Mann überhaupt auf diesem Posten.

Denn erst seit diesem Schuljahr gibt es die Oberschule als eigene Einrichtung in Neusäß. Und deshalb sitzt jetzt nebenan kein Stellvertreter, sondern ein weiterer Schulleiter: Bernd Kahlert führt nun die Berufsschule und die Berufsfachschulen. Weil das Schulgebäude vor wenigen Jahren aber für eine einzige Einrichtung gebaut wurde, müssen sich nun die beiden Schulen so gut wie möglich aufteilen.

Einige Teile sollen zusammen genutzt werden

Und das soll so unproblematisch wie möglich geschehen, sagt Rainer Bartl. Einige Teile der Schule müssen und sollen zusammen genutzt werden, weil es sie einfach nur einmal gibt: Der Verwaltungstrakt, die Aula, die Erlebnispädagogik, für die sich das Schulzentrum in der Vergangenheit so stark eingesetzt hatte. Hier sollen Klassen der Oberschule genauso wie ihre Mitschüler aus der Berufsschule weiter erleben können, was sie als Gemeinschaft starkmacht und was der einzelne darin bewirken kann. „Nun müssen eben aus jeder Schulart Lehrkräfte für diesen Bereich fit gemacht werden“, beschreibt Rainer Bartl. Die Gestaltung des Schulhauses, der Weg in die Digitalisierung – diese Dinge sollen weiterhin gemeinsam gestaltet werden.

Woanders könnten hingegen zwei Schulen statt einer passgenauer arbeiten, beschreibt der neue Schulleiter: So gibt es an der FOS/BOS erstmals eine Tabletklasse. Getrennt werden soll zudem demnächst die Homepage der beiden Schulen, um genauere Informationen anbieten zu können.

Die Aufregung war vorher größer

Einige Lehrer gibt es zwar noch, die künftig an beiden Schularten unterrichten. Tatsächlich wurde die Trennung der Schulen aber vom Kultusministerium mit der Zuweisung zusätzlicher Lehrerstunden unterstützt. Nach den ersten Wochen sagt Rainer Bartl: „Inzwischen verläuft die Teilung eher beiläufig. Die Aufregung war vorher größer als jetzt die Auswirkungen. Stattdessen wollen wir die Vorteile nutzen.“

Das klappt auch so gut, weil sich Rainer Bartl und Bernd Kahlert seit Langem kennen. Eine Zeit lang haben beide am Beruflichen Schulzentrum unterrichtet. Kahlert sieht sich als echtes Gewächs der Schulart, der er nun vorsteht. Als „Spätzünder“ habe er zunächst eine Werkzeugmacherlehre gemacht. „Damals kam ich zum ersten Mal mit der Berufsschule in Berührung“, sagt der aus Mittelschwaben stammende 52-Jährige. Über die Berufsaufbauschule, eine Schulart, die es heute nicht mehr gibt, kam er zum Studium des Lehramts für höhere berufliche Schulen. „Dabei wollte ich eigentlich immer Zahnarzt werden“, erzählt er. Schließlich ist er dem Fach aber treu geblieben und fand im unterfränkischen Miltenberg-Obernburg eine neue berufliche Heimat, unterbrochen nur von seiner Stellvertreterzeit in Neusäß von 2012 bis 2016.

Seine Hobbys kann er in Neusäß gut ausüben

Bernd Kahlert liebt Unterfranken und Miltenberg, sagt er. Trotzdem ist er gern, auch aus privaten Gründen, nach Neusäß zurückgekommen. Mountainbike und Golf, seine Hobbys lassen sich auch hier gut ausüben. An der Berufsschule und den Fachschulen kümmert er sich nun um rund 1400 Schülerinnen und Schüler, 800 sind es an der FOS/BOS. Gut möglich, dass es in Zukunft mehr werden, schon allein, weil die Region ein Zuzugsgebiet sei, glaubt er. Mit dem Wandel in der Berufswelt hin zu mehr Digitalisierung könnten zudem ganz neue Berufsbilder entstehen, die jetzt noch gar nicht genau abzusehen seien. Bernd Kahlert nennt zudem die Lagerlogistik, die besonders um Gersthofen und auf dem Lechfeld stark vertreten ist – auch hier könnten sich neue Ausbildungsmöglichkeiten an der Berufsschule ergeben. „Wir müssen auch das Handwerk stärken“, ist er überzeugt.

Dicht dran an seinen Schülern fühlt sich sein Kollege Rainer Bartl, 50. Immerhin ist er Vater von drei Söhnen, zwei davon in etwa schon im Alter seiner Schülerinnen und Schüler. „Ich denke, dass man dann doch ein wenig Einblick in das Leben von Jugendlichen hat“, glaubt der Lehrer für Pädagogik, Psychologie und Religion. Der gebürtige Weißenhorner war schon als Referendar am Beruflichen Schulzentrum in Neusäß, einige Jahre hat er in der Schulabteilung der Regierung von Schwaben gearbeitet, bevor er an die jetzige FOS/BOS zurückkam.

Ein wenig abgelenkt könnte er in den kommenden Wochen sein: Bei den Diedorfer Kulturtagen in seinem Heimatort wird er gleich mehrere Auftritte haben: im Kirchenchor genauso wie in einer Rockband. Musik ist sein Hobby.