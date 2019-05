vor 22 Min.

Neusäß radelt fürs Klima

Ab Montag, 20. Mai, treten Kommunalpolitiker und Bürger in die Pedale

Seit 2008 treten deutschlandweit Kommunalpolitiker und Bürger im Rahmen der Klima-Bündnis-Kampagne Stadtradeln für Klimaschutz und Radverkehr in die Pedale. Neusäß ist vom Montag, 20. Mai, bis Sonntag, 9. Juni, zusammen mit dem gesamten Landkreis Augsburg ebenfalls mit von der Partie. In diesem Zeitraum können Mitglieder des Kommunalparlaments sowie alle Bürger, die in Neusäß leben, arbeiten, einem Verein angehören oder eine Schule besuchen, bei der Kampagne mitmachen und möglichst viele Radkilometer sammeln.

Anmelden können sich Interessierte unter www.stadtradeln.de/neusaess. Jeder kann ein Stadtradeln-Team gründen oder einem solchen beitreten, um beim Wettbewerb teilzunehmen. Dabei sollten die Radelnden so oft wie möglich das Fahrrad privat und beruflich nutzen. Es gibt auch ein offenes „Stadt-Neusäß-Team“, dem wirklich jeder beitreten kann. Bürgermeister Richard Greiner hofft auf eine rege Teilnahme aller Bürger, um dadurch aktiv ein Zeichen für mehr Klimaschutz und mehr Radverkehrsförderung zu setzen. Mehr Informationen im Internet unter stadtradeln.de. (AL)

