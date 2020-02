vor 33 Min.

Neusässer Feuerwehr rettete 86 Menschen

Das Jahr 2019 war überschattet vom tragischen Tod eines Kameraden auf dem Augsburger Königsplatz. Die Weichen für die Erweiterung der Feuerwache sind gestellt

2019 war erneut ein sehr intensives, arbeitsreiches aber auch belastendes Jahr für die Feuerwehr Neusäß. Bei 255 Einsätzen, unzähligen Übungen und Tätigkeiten rund um die Feuerwehr bewiesen alle Feuerwehrdienstleistenden die Schlagkraft der Feuerwehr Neusäß. So wurden insgesamt 12033 ehrenamtliche Stunden geleistet. In mehr als 160 technischen Hilfeeinsätzen mit einer hohen Anzahl an schweren Verkehrsunfällen auf der Autobahn, 19 Brandsicherheitswachen und 39 Fehlalarmen mussten die insgesamt 104 Feuerwehrfrauen und -männer zu 34 Bränden ausrücken. Bei allen Einsätzen konnten durch schnelles taktisches Handeln 86 Menschenleben gerettet werden. Für elf Personen kam die Hilfe der Feuerwehr leider zu spät.

Jede Woche wird bei den Aktiven im Schnitt zweimal das professionelle Vorgehen bei Einsätzen geübt. Zusätzlich werden noch für spezielle Arbeits- und Einsatzgruppen Trainings angeboten. Im Jahr 2020 werden viele Mitglieder auf dem neuen Frühdefibrillator ausgebildet, um auch hier als First Responder vorab zum Rettungsdienst schon Hilfe leisten zu können.

Der Landkreis Augsburg hat zur zügigen Abarbeitung von Großschadenslagen mit einem hohen Einsatzaufkommen die Aufgabe der Abschnittsführungsstelle auf einige Feuerwehren verteilt. Für den Bereich Neusäß und Umgebung wurde die Koordinierungsstelle bei der Stützpunktwehr eingerichtet, hier gibt es eine eigene Alarmierungsgruppe.

Die Jugendwarte Andreas Geirhos und Thomas Lange übergeben den Staffelstab nach zehn Jahren Jugendarbeit. Für das hohe Ausbildungsniveau dankt der Leiter der Feuerwehr, Christian Kannler, herzlich und freut sich, dass mit Jonas Thull und Benjamin Scholz ein guter Generationswechsel in der Leitung der Jugendfeuerwehr vollzogen werden kann.

Ende Juli kam es zu einem erheblichen Unfall mit einem Fahrzeug der Neusässer Wehr. Während einer Versorgungsfahrt wurde es durch einen Fahrfehler einer entgegenkommenden alkoholisierten Fahrzeuglenkerin in einen Verkehrsunfall verwickelt. Nur durch das sichere und geschulte Einleiten einer Notbremsung durch den Maschinisten konnten noch schlimmere Folgen verhindert werden.

Mit einem schweren Verlust endete das Jahr für die Feuerwehr, nachdem ein Kamerad bei einer schrecklichen Gewalttat am 6. Dezember am Augsburger Königsplatz ums Leben kam. „Dieser tragische Vorfall hat uns zutiefst erschüttert und ein wahnsinniges Loch in unserer Wehr hinterlassen“, führte Vorsitzender Robert Schmidt sichtlich berührt aus. Durch dieses schlimme Ereignis sei der unbeschreibliche Zusammenhalt innerhalb der Feuerwehr Neusäß noch stärker.

Auch im vergangenen Jahr konnten wieder einige Punkte aus dem Feuerwehrbedarfsplan umgesetzt und diverse Beschaffungen abgeschlossen werden. Die beiden größten Punkte waren zwei neue Einsatzfahrzeuge. Der neue Mannschaftstransportwagen für Kleineinsätze wie Türöffnungen oder Tierhilfen sowie der große Gerätewagen für technische Hilfeleistungen und Umweltschutz wurden in den Einsatzdienst gestellt.

Bürgermeister Richard Greiner freut sich sehr, dass der Erwerb der Erweiterungsflächen hinter dem Feuerwehrgerätehaus an der Ortliebstraße im Sommer 2019 abgeschlossen werden konnte. Die Planung der Erweiterung und der Sanierung der Feuerwache läuft nach Zeitplan. Im Frühjahr 2021 soll mit dem Bau begonnen werden. Für den Haushaltsplan 2020 sind vom Stadtrat 900000 Euro bereitgestellt.

