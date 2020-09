00:32 Uhr

Neusässer Firma baut schickes Bürogebäude

Die Firma Dictator plant einen Neubau in Neusäß.

Ausschuss genehmigt die Pläne der Firma Dictator in der Gutenbergstraße

Die alteingesessene Firma Dictator mit Hauptsitz Neusäß, die im Bereich Aufzugtechnik, Türantriebe und Brandschutz weltweit tätig ist, darf am Standort in der Gutenbergstraße einen neuen Anbau errichten mit Lager- und Büroräumen sowie einem Ausstellungsraum. Dem Bauantrag hat der Neusässer Bauausschuss in seiner jüngsten Sitzung einstimmig zugestimmt.

Das bestehende Betriebsgebäude wurde in den letzten Jahren mehrmals erweitert und aufgestockt. Die nun vorliegende Planung sieht den Rückbau der Bestandsgebäude im nördlichen Bereich vor. Im südlichen Bereich sollen dafür Lager- und Büroräume sowie ein Ausstellungsraum angebaut werden. Eine Produktion ist nicht vorgesehen.

Auf dem Grundstück werden 36 Stellplätze errichtet. Diese seien laut Bauverwaltung ausreichend, um den Bedarf gemäß der Stellplatzsatzung zu decken. Es besteht sogar noch ein Überhang von zwei Stellplätzen. (dav)

