Neusässer Geschäftsleute wollen bei Kunden mit Service punkten

Martin Kuchenbaur betreibt zusammen mit seiner Schwester Andrea Kuchenbaur die Textilpflege in Neusäß in der zweiten Generation. Trotz ihres langen Bestehens war die Corona-Krise ein schwerer Schlag für die Textilpflege. Er habe 70 Prozent weniger Umsatz gemacht.

Plus Wie Einzelhändler in Neusäß mit der Nähe zur Großstadt Augsburg umgehen und welche Herausforderungen die Corona-Krise mit sich bringt.

Von Tobias Karrer

Eigentlich hätte das E-Bike-Center Augsburg in Neusäß in diesem Jahr gerne sein zehnjähriges Bestehen groß gefeiert. „Das konnten wir wegen Corona leider nicht tun, aber vielleicht holen wir das dann nächstes Jahr nach“, erklärt Geschäftsführer Marcus Wiesinger. Das E-Bike-Center trägt zwar das Wort „Augsburg“ im Namen, ist aber ein eher neuer Laden in Neusäß. Das Geschäft ist von Augsburg weggezogen. Die Grenzen der lokalen Wirtschaft in den benachbarten Städten sind fließend.

Der Umzug 2017 sei eher „zufällig“ passiert, sagt Wiesinger. Der vorherige Standort in Augsburg an der Luther-King-Straße – in der Nähe des Albaretto-Wohnkomplexes – habe einige Nachteile. „Da wurde ständig um uns herum gebaut“, erklärt der Geschäftsführer. Außerdem hatte das E-Bike-Center keine eigenen Parkplätze und weniger Platz. Der Umzug ermöglichte eine Vergrößerung von 100 auf 700 Quadratmeter. Das Ehepaar Wiesinger konnte die Produktpalette deutlich erweitern und die Werkstatt vergrößern. Außerdem scheint dem Geschäftsführer die Kaufkraft in Neusäß spürbar höher.

E-Bike Center hat vom Umzug nach Neusäß profitiert

Das E-Bike-Center hat also von seinem Umzug von Augsburg nach Neusäß profitiert. Andere Unternehmer haben allerdings mit der Nähe zur Großstadt zu kämpfen. „Die Leute fahren 15 Minuten in die City-Galerie mit einem vielfältigen Angebot, das Neusäß so nicht bieten kann“, erklärt Oliver Kiehn von der Aktionsgemeinschaft Neusäß. Die Nähe zu Augsburg wirke sich auf den Branchenmix aus, erläutert der Experte. Um im Vergleich zum Angebot in der Großstadt zu bestehen, müssten die kleinen inhabergeführten Geschäfte und Unternehmen ihre Kunden durch Service und Qualität an sich binden.

Der Vorsitzende der Aktionsgemeinschaft, Thilo Wank, sieht allerdings keine große Konkurrenz zwischen Geschäften in Neusäß und Augsburg. Bei jüngeren Leuten seien Annastraße und City-Galerie natürlich beliebt, die ältere Generation würde sich aber eher vor Ort versorgen. „Neusäß ist ja breit aufgestellt“, so Wank und denkt dabei unter anderem an die medizinische Versorgung. Unter den Unternehmen, die es schon seit vielen Jahren in der Stadt gibt, ist auch die Goldschmiede Haschek. Das Geschäft mit Werkstatt feiert dieses Jahr sein 40-jähriges Bestehen – die Inhaber Dieter und Josefa Haschek sind also schon lange Teil der Geschäftswelt in Neusäß. „In den letzten Jahren habe ich beobachtet, dass viele Kunden bewusster in Neusäß einkaufen und sagen, dass sie froh sind, dass sie nicht in die Stadt Augsburg fahren müssen“, erklärt sie.

Das E-Bike-Center von Marcus Wiesinger ist ein eher neuer Laden in Neusäß. Das Geschäft ist von Augsburg weggezogen. Bild: Andreas Lode

Das persönliche Verhältnis zum Kunden sei immer wichtiger geworden. „Man kennt sich, die Kunden vertrauen unserer Beratung und schätzen den persönlichen Service.“ Ähnliche Erfahrungen hat Martin Kuchenbaur gemacht. Zusammen mit seiner Schwester betreibt er die Textilpflege Kuchenbaur in der zweiten Generation.

Weniger Menschen brauchen eine professionelle Textilpflege

Bereits 1967 gründete sein Vater die Firma. Nach mittlerweile 53 Jahren in Neusäß ist klar: Kuchenbaurs Unternehmen bedient viele Stammkunden. Manche seien schon mit den Eltern in die Textilpflege gekommen und dann irgendwann allein mit ihrem ersten Anzug aufgetaucht, erzählt der Geschäftsführer. Trotz ihres langen Bestehens war die Corona-Krise ein schwerer Schlag für die Textilpflege. Er habe 70 Prozent weniger Umsatz gemacht, so Kuchenbaur.

Außerdem tragen ausfallende Festlichkeiten und auch das jetzt weitverbreitete Homeoffice dazu bei, dass weniger Menschen eine professionelle Textilpflege brauchten. Kuchenbaur gibt ein Beispiel: Vor Corona habe sein Unternehmen an die 4000 Hemden im Monat gereinigt – jetzt sind es nur noch 1000. Außerdem beunruhigen ihn auch die Stellenstreichungen bei vielen großen Unternehmen in der Region: „MAN, Airbus, Aerotec und viele kleine Unternehmen. Deren Angestellte sind potenzielle Kunden für einen Dienstleister wie mich.“

Schwere Zeiten für Event-Agentur

Auch der Vorsitzende der Aktionsgemeinschaft, Thilo Wank, blickt sorgenvoll in die Zukunft. Die Aussichten zum Beispiel in seiner Branche seien alles andere als gut. Seine Event-Agentur, die vor allem Karussells vermietet, sei aktuell am Nullpunkt. Besonders belastend sei die Unwissenheit. Es sei zum Beispiel immer noch nicht klar, ob es in diesem Jahr einen Weihnachtsmarkt geben wird, so Wank. Im Moment werde außerdem über dezentral aufgestellte Buden und Attraktionen nachgedacht, um Schaustellern und anderen gastronomischen Unternehmen die Möglichkeit zu bieten, ein wenig Geschäft zu machen. Wank sieht ein Problem für Geschäftsleute in Neusäß: „Wir haben keine Laufkundschaft.“

Für das Inhaber Ehepaar der Goldschmiede Haschek war es vor allem „ungewohnt“, während des Lockdowns für mehrere Wochen komplett schließen zu müssen. Trotz allem habe es immer etwas zu tun gegeben, erklärte Josefa Haschek kurz nach Ende der Schließung.

Es gibt auch Lichtblicke

Trotz Corona blickte sie positiv in die Zukunft: „Als wir wieder aufgemacht haben, war es wirklich gut. Viele Kunden haben mit Reparaturen und Geschenkkauf extra gewartet, bis wir wieder da sind.“

Das E-Bike-Center ist laut Marcus Wiesinger ebenfalls „glimpflich davongekommen“. Tatsächlich habe sich Corona sogar positiv auf das Geschäft ausgewirkt. „Viele haben gesagt, dass sie dieses Jahr keinen Urlaub machen und sich dafür ein E-Bike kaufen“, erklärt er. Bis heute höre er diese Argumentation fast täglich.

