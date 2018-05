01.06.2018

Neusässer Handballer starten Saison mit neuer Führung

Maximilian von Schönfeldt und Patrick Armbrust an der Spitze. Im Juli wird 70. Jubiläum gefeiert

Die Neusässer Handballer haben bei der Jahreshauptversammlung eine neue Abteilungsleitung gewählt. Michael Korn und Christian Hofmann legten nach vier ereignisreichen Jahren ihr Amt nieder. Sie werden nun von einem stark verjüngten und gleichzeitig vergrößerten Team an der Abteilungsspitze abgelöst. Maximilian von Schönfeldt und Patrick Armbrust übernehmen jetzt die Führung. In diesem Jahr noch feiert die Abteilung ihr 70. Jubiläum.

Michael Korn und Christian Hofmann wurden von der Vereinsleitung für die stets sehr gute Zusammenarbeit, eine äußerst positive Außenwirkung und die vielen Erfolge der zweitgrößten Neusässer Abteilung, die über 300 Mitglieder hat, gelobt.

Maximilian von Schönfeldt, bisheriger Betreuer der Herrenmannschaft und Trainer der B-Jugend, übernimmt künftig mit dem aktiven Herrenspieler und Damen-Co-Trainer Patrick Armbrust an seiner Seite, die Abteilungsleitung. Sabine Mahle, seit vielen Jahren Jugendleiterin, bleibt dem Verein mit all ihrer Erfahrung in diesem Amt erhalten und wird ab sofort von Damenspielerin Laura Göttlicher unterstützt. Diese widmet sich neben ihren Aufgaben als zweite Jugendleiterin vor allem der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Steffen Geißendörfer bleibt weiterhin Kassenwart. Vervollständigt wird das neue Gespann mit den beiden aktiven Spielern Andreas Spindler als Technischer Leiter und der neuen Schulsportbeauftragten Lisa Thiel.

Ziel soll es sein, an die gute Arbeit der Vorgänger anzuknüpfen und diese weiterzuentwickeln. Eine einheitliche Organisation, das Verteilen der Verantwortung auf mehrere Schultern, mehr Zusammenarbeit innerhalb der Abteilung und das Anwerben neuer Trainer sind hierbei die zentralen Punkte, hieß es auf der Versammlung.

Insgesamt blicken die Handballer auf eine zufriedenstellende Saison zurück: Höhepunkt war die Meisterschaft der Damenmannschaft unter der Leitung des Trainergespanns Becher/Armbrust samt Aufstieg in die Bezirksliga. Während die Herren II die Spielzeit überraschend auf dem dritten Platz beendeten, stiegen die Herren I nach einem einschneidenden personellen Umbruch zu Saisonbeginn in die Bezirksklasse ab. Das Ziel für die kommende Saison lautet Wiederaufstieg. Außerdem gingen neun Jugendmannschaften an den Start, die sich alle auf den mittleren Rängen platzieren konnten.

Noch vor der neuen Saison warten weitere Highlights: So findet am Sonntag, 24. Juni, der Landkreislauf in Neusäß statt (kostenlose Anmeldung). Am letzten Juliwochenende feiert die Neusässer Handballabteilung ihren 70. Geburtstag. Anlässlich dieses Jubiläums soll ein großes Turnier ausgerichtet werden, an dem unter anderem Gastmannschaften aus der schwedischen Partnerstadt Eksjö teilnehmen. (AL)

