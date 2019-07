vor 20 Min.

Neusässer Schüler trainieren für die Koch-Olympiade

Tipps vom Profi zur Vorbereitung auf dem großen Wettbewerb: An der Prälat-Schilcher-Berufsschule in Neusäß übt Profikoch Chris Sandford mit der Schülerin Lisa Schulz.

Ein schottischer Profikoch begleitet zwei Schüler auf ihrem Weg zur internationalen Kochausstellung. Das Besondere: Beide besuchen eine Förderberufsschule.

Von Julian Kraus

Ein gutes Team am Herd: 90 Minuten kochten die Berufsschüler Tobias Dänner und Lisa Schulz mit dem Profi Chris Sandford in der Prälat-Schilcher Berufsschule in Neusäß. Ein Etappenziel auf ihrem Weg nach Stuttgart. Im Februar 2020 findet dort die Olympiade der internationalen Kochausstellung (IKA) statt.

Lisa und Tobias qualifizierten sich bei einem Vorentscheid für die Teilnahme in Stuttgart. Besonders ist daran, dass sie Schüler der Prälat-Schilcher-Berufsschule, einer Berufsschule für Jugendliche mit besonderem Förderbedarf, sind. Träger der Schule ist die Katholische Jugendfürsorge (KJF).

Dort werden Jugendliche unterrichtet, die es auf einer Regelberufsschule schwer hätten. Ganz unterschiedlich seien die Gründe dafür, erklärt Schulleiter Erich Miller. Schwierigkeiten in allgemeinbildenden Fächern kämen von Familien, in denen wenig Deutsch gesprochen würde. Andere Schüler hätten bereits davor nur Förderzentren besucht und ein Teil hätte irgendwann im Leben einen Bruch erlebt, vielleicht eine Trennung der Eltern.

Die Idee für die Teilnahme an dem Wettbewerb der IKA kam von den Küchenmeistern und Fachlehrkräften Josefine Tatzkow und Michael Wörle. Diese wurden von Richard Beck, dem Vizepräsidenten des Verbandes der Köche Deutschlands, angesprochen, dass bei der IKA-Olympiade noch nie Menschen mit Benachteiligungen oder Einschränkungen vertreten waren. Das wollten sie ändern.

Es geht auch um Inklusion

Bei Schulleiter Miller stieß der Gedanke sofort auf Begeisterung: „Das ist etwas ganz besonderes. Wir sollten dabei sein, aber nicht nur weil es zu unserer Schule passt, sondern auch um der Öffentlichkeit den tieferen Sinn von Inklusion nahe zu bringen“, meinte er im Rahmen des Live-Cooking-Events.

Auch die Culinary Ability Awards-Organisation, die die Veranstaltung organisiert hat, setzt sich über das Kochen dafür ein. Sandford selbst, der Gründer der Organisation, ist Legastheniker. Seit 30 Jahren kocht er professionell, unter anderem in Schottland, Kanada, Japan, Deutschland, Spanien und Irland. 2005 gründete er Culinary Ability Awards, um das Bewusstsein für Menschen mit Benachteiligungen in der Gesellschaft zu wecken. Der Kontakt mit Josefine Tatzkow und Michael Wörle ist durch Richard Beck zustande gekommen.

Fünf bis acht Stunden üben die jungen Köche in der Woche

Seit Weihnachten üben die zwei Azubis mit Michael Wörle und Josefine Tatzkow fünf bis acht Stunden in der Woche, um bei der Teilnahme in Stuttgart „einen vernünftigen Platz“ zu erreichen. Das sei das Ziel, so Wörle. Zurzeit probieren sie in der hauseigenen Küche innerhalb ihres Trainings nur aus. Zusammen mit einem Italiener, einem Engländer und einem Iren werden sie in Stuttgart ein Menü zusammenstellen. Dafür trägt jeder etwas bei. Und um ihren Teil möglichst perfekt beizutragen, versuchen sie wöchentlich die Zubereitungsweise, die Optik und den Geschmack zu perfektionieren. Schließlich müssen sie bei der Olympiade 120 Portionen unter Zeitdruck komplett identisch im Geschmack, der Zusammensetzung und der Optik zubereiten.

Das wird alles ohne wirkliche sprachliche Verständigung gehen müssen. Lisa und Tobias sprechen kein Englisch und es gibt währenddessen auch keinen Übersetzer. Aber mit Chris Sandford, der Schotte ist, haben sie die Kommunikation, ohne eine gemeinsame Sprache sprechen zu können, bereits geübt. Michael Wörle hat deswegen eher weniger Sorgen. Die drei verständigen sich mit Händen und Füßen.

Kochen vor vielen Leuten will gelernt sein

Auch das Kochen vor Publikum muss trainiert werden. Bei der Zubereitung von Hühnerfleisch, Kartoffeln und Gemüse nach Hausfrauenart, im Stil eines Restaurants und für einen Kochwettbewerb, waren die zwei Berufsschüler beim „Live Cooking“ sehr aufgeregt, wie Michael Wörle erzählt. Aber kochen vor vielen Leuten ist auch ein Bestandteil beim Wettbewerb der IKA, deswegen wird das im Rahmen solcher Veranstaltungen geübt. Während es etwa nach Hausfrauenart einfach selbst gestampften Kartoffelbrei als Beilage gab, wurde dieser für das Gericht im Restaurant-Stil mit Olivenöl und Basilikum angereichert.

Für den Wettbewerb schließlich wurde der Kartoffelbrei nochmals verfeinert und danach durch einen Spritzbeutel in die Form einer Birne gepresst, anschließend paniert und frittiert - und auf dem Teller musste alles farblich aufeinander abgestimmt sein.

Bis zur Olympiade in Stuttgart sind es aber noch sieben Monate. Die Nervosität können sie also entspannt beim nächsten Live Cooking im September in Glasgow erneut bekämpfen. Dort wird es ein Gala-Menü für die Gäste geben.

Für das Publikum in der Berufsfachschule blieben drei Lehren: Halte in der Küche immer alles sehr sauber. Wenn der Wein zum Trinken nicht taugt, dann nimm ihn auch nicht zum Kochen. Und: Das Auge isst mit.

