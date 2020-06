23.06.2020

Neusässer Stadtkapelle probt auf Abstand

Schon am 3. Juli soll es den ersten öffentlichen Auftritt geben

Nach knapp dreimonatiger Zwangspause wegen Corona durften die Musiker jetzt bayernweit wieder mit den Proben beginnen. Mit Feuereifer machte sich das Vorstandsteam der Stadtkapelle Neusäß sofort daran, das benötigte Hygienekonzept zu erstellen sowie eine genaue Ausmessung und Markierung des Probenraumes durchzuführen. Hier dürfen maximal zehn Personen inklusive Dirigent mit einem Mindestabstand von drei Metern zusammenkommen. Daneben musste die Genehmigung seitens der Stadt Neusäß zur Betretungsfreigabe des Hauses der Musik eingeholt werden.

Die Freude der Musiker war groß, und die erste Probe wurde für den 17. Juni angesetzt. In Zusammenarbeit mit der Dirigentin wurde ein Plan erstellt, wer wann zur Probe erscheinen darf. Geprobt wird in zwei Schichten mit jeweils ausgewogener Besetzung. So der Plan. Zwei Tage vor der ersten Probe erreichte die Musikanten dann die Nachricht, dass die „Zehner-Regel“ ab sofort fällt und eine Probe mit unbegrenzter Teilnehmerzahl und „nur noch“ mit zwei Metern Abstand erlaubt ist. Alle weiteren Voraussetzungen blieben unangetastet bestehen.

So darf maximal 20 Minuten am Stück geprobt werden. Danach müssen die Räumlichkeiten zehn Minuten gelüftet werden. Beim Verlassen des Platzes muss eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden, für jede Probe müssen Kontaktlisten geführt werden usw. Trotz dieser erschwerten Bedingungen haben sich alle Musiker auf das erste gemeinsame Musizieren und auf ein Wiedersehen, wenn auch auf Distanz, gefreut. Auch wenn es ein komisches Gefühl war, so weit auseinanderzusitzen, war das Feedback positiv. So wird ab sofort wieder mit vollem Elan geprobt. Wenn alles gut läuft, bekommt die Stadtkapelle bereits am 3. Juli die Möglichkeit, in Kleingruppen für die Bewohner von Steppach zu musizieren.

Hier war eigentlich die Eröffnung des Neusässer Musiksommers geplant, der jedoch aufgrund des Verbots von Großveranstaltungen bis mindestens Oktober 2020 abgesagt werden musste.

Sobald hier nähere Informationen vorliegen, wird die Stadtkapelle Neusäß diese über alle Kanäle weitergeben. Geprobt wird nun auch für das geplante Herbstkonzert am 22. November.

Das, so die Hoffnung, sollte in jedem Fall, wenn auch eventuell mit reduzierter Zuschauerzahl stattfinden.

