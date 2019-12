vor 50 Min.

Neusässer Stadtrat stellt Weichen für Großprojekte

Die Stadt investiert in Schulen und Infrastruktur. Wie der Rückblick der Fraktionen auf die Wahlperiode zum Jahresschluss ausfällt.

Von Angela David

Nach 30 Jahren im Stadtrat muss es Hildegard Langenecker wissen. Und sie meint: „So friedlich und konstruktiv wie in diesem Stadtrat ging es in früheren Jahrzehnten nicht zu.“ Gerade die Haushaltsberatungen hätten sich grundlegend geändert, „so friedlich und konsensgetragen wie in den letzten Jahren waren sie in den 90-er Jahren ganz und gar nicht.“ Mit einem Lächeln sagte Hildegard Langenecker, die sich nicht mehr zur Wahl stellen wird: „Herr Greiner, sind Sie sich eigentlich bewusst, wie gut und effizient die Stadtratsarbeit in den letzten Jahren abgelaufen ist?“

Der Bürgermeister stimmte am Ende der Jahresschlusssitzung zu, es seien „gute Jahre“ gewesen und man habe gemeinsam sehr viel erreicht für Neusäß und seine Bürger. Erfreulich sei auch, dass trotz kontroverser Diskussionen am Ende sehr viele Beschlüsse einstimmig gefallen seien. Zuvor hatte Kämmerer Ulrich Zillner noch einmal die Eckdaten des Haushalts für 2020 vorgetragen und ebenfalls bestätigt, dass die diesjährigen Beratungen äußerst zügig, in nur fünf Stunden, beendet gewesen seien. Die Weichen für die Großprojekte wie den Neubau der Grundschule Westheim samt Interimsbau und des Feuerwehrhauses, die Erweiterung des Neusässer Feuerwehrgerätehauses und die Offene Ganztagsschule an der Eichenwaldschule seien ja schon gestellt und waren daher unstrittig.

Steuereinnahmen sind stabil

Das Gesamtvolumen des Haushalts 2020 beträgt rund 69 Millionen. Die Rücklagen werden durch die enormen Investitionen in den nächsten Jahren drastisch schrumpfen. Bis 2023 werden über 19 Millionen entnommen. „Neusäß kann aber weiter auf stabile Steuereinnahmen bauen“, sagte Zillner. Dies sei zumindest bis 2024 so prognostiziert. Am Ende stimmten alle Fraktionen im Stadtrat dem Haushalt zu. Traditionell gaben die Fraktionsvorsitzenden zuvor eine Stellungnahme ab und nahmen teilweise die bevorstehenden Kommunalwahlen zum Anlass, auf die ablaufende Wahlperiode zurückzublicken.

CSU Karin Zimmermann sagte, die Ausgaben, die nun anstehen, würden zeigen, wie wichtig ein umsichtiger, vernünftiger Umgang mit den verfügbaren Steuermitteln ist. Die Fortschritte in Neusäß seien auch ein Verdienst von Bürgermeister Greiner. Zimmermann findet es schade, dass dem neuen Flächennutzungsplan nicht alle zustimmen konnten, bedankte sich aber bei allen Kollegen, die sich kompromissbereit gezeigt hätten. Zimmermann sprach noch einmal die Abstimmung am 4. Juli über den Ausbau der Waldstraße an, bei der die CSU durch die Opposition überstimmt wurde: Es sei wichtig, „verantwortungsvoll Politik für die Allgemeinheit zu machen und nicht Einzelinteressen populistisch nachzugehen“.

Freie Wähler/FDP Wolfgang Weiland griff in seiner Rede ebenfalls das Thema Waldstraße auf. Die Oppositionsfraktionen hätten „nur ein einziges Mal“ die knappen Mehrheitsverhältnisse genutzt und den Ausbau somit verhindert. Dass dies dann „gleich zu einem großen Drama wurde und zu ausfälligen Wortbeiträgen führte“, sei unverständlich. Weiter verfolgen möchten die Freien Wähler das Thema ÖPNV mit einer Verlängerung der Straßenbahn. Auch die Ortsteile sollten viel besser angebunden werden. Außerdem fordern die Freien Wähler weiterhin einen Wirtschaftsbeirat. Weiland meinte auch, dass die Neusässer Stadtverwaltung bei der Vielzahl an Aufgaben oft an ihre Grenzen komme und punktuell vielleicht personelle Verstärkung brauche.

Sind die fetten Jahre bald vorbei?

Grüne Michael Frey betonte, dass die Grünen eingeplante Projekte mittragen und befürworten, obwohl man genau beobachten werde, ob die von der Mehrheit abgelehnte Position eines Energiemanagers wirklich unnötig wird. Frey meinte, es sei klar, dass die finanziell „fetten Jahre“ bald zu Ende gehen dürften, weshalb die Grünen aber eine Kreditaufnahme für nachhaltige Investitionen in den kommenden Jahren unterstützen würden. Obwohl die Grünen in den letzten Jahren Fortschritte bei den Themen Klima- und Umweltschutz sehen, bemängelte Frey, dass viele im Stadtrat die Bedeutung und Dringlichkeit noch nicht verstanden haben. Größere Anstrengungen seien nötig beim ÖPNV und beim sozialen Wohnungsbau. „20 Prozent“ wie beim Schuster-Areal seien künftig nicht ausreichend.

SPD Dies sieht auch Hildegard Langenecker so. Der Mangel an bezahlbarem Wohnraum werde zunehmen und man müsse Lösungen finden, um den sozialen Frieden zu gewährleisten. „Alternative Wohnformen werden ebenso gefragt sein wie eine engere Zusammenarbeit mit der Wohnungsbaugesellschaft des Kreises oder anderen.“ Eine Lanze brach Langenecker für die Sportvereine: Ohne sie könnte die Stadt den Bürgern niemals diese vielseitigen Angebote im Freizeitbereich anbieten. Gemeinnützige Sportvereine seien keine Wirtschaftsunternehmen, deshalb müsse die Kommune mit Zuschüssen Unterstützung leisten.

