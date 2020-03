Neusäßer Titania-Therme geht bei Online-Ranking baden

Plus In einem Internet-Ranking schneidet das Neusässer Bad schlecht ab. Die Betreiber halten das Ergebnis jedoch aus verschiedenen Gründen für nicht aussagekräftig.

Überfüllt, zu wenige Liegen, zu hohe Preise – die Titania-Therme erhält im Netz neben vielen guten auch mindestens genau so viele schlechte Bewertungen – auf Google ergibt das dann die Durchschnittsnote 3,6 (von 5 Sternen). Das Portal Testberichte.de hat auf Basis dieser Google-Bewertungen – die überwiegend anonym sind – ein Ranking von Thermen und Bädern in Deutschland veröffentlicht, bei dem das Neusässer Bad weit abgeschlagen auf einem der letzten Plätze (512 von 524) liegt mit 506 Online-Bewertungen.

Dafür hat Testberichte.de nach eigenen Angaben 650.000 Kundenbewertungen zu über 500 Thermen und Saunen ausgewertet. Die Therme in Bad Wörishofen liegt auf einem guten Platz 17, immerhin noch auf Platz 120 steht der Saunapark Bobingen bei 133 Bewertungen.

Mehr als 300.000 Besucher im Titania pro Jahr

„So ein schlechtes Abschneiden tut uns natürlich schon weh“, sagt Betriebsleiterin Jana Freymann. Angesichts der steigenden Besucherzahlen und vieler Stammgäste müsse man dies aber auch immer im Verhältnis sehen, betont sie. Denn wenn bei über 300.000 Besuchern im Jahr 2019 jährlich 500 Online-Bewertungen abgegeben werden, von denen dann nur ein Bruchteil negativ ist, sei das Ergebnis ihrer Meinung nach nicht sehr aussagekräftig. „Insgesamt geben nur 0,4 Prozent aller Besucher eine Bewertung ab“, so Freymann, auch in ihrem internen Portal des Betreibers.

Zudem sei ja bekannt, dass überwiegend jene eine Bewertung ins Internet stellen, die unzufrieden sind. „Wir würden uns wünschen, dass unsere vielen, vielen zufriedenen Besucher auch ihre Meinung sagen“, so Jana Freymann. Laut Testberichte.de sind Grundlage der Auswertungen alle verfügbaren Google-Rezensionen, wobei nur gut besuchte Thermen mit mindestens 100 Bewertungen berücksichtigt wurden.

Gelobt wird oft das tolle Angebot für Kinder

Die Rezensionen auf Google bemängeln zwar oftmals das überfüllte Bad, das schlechte Preis-Leistungs-Verhältnis und die vielen belegten Liegen – oftmals wird aber auch die Therme gelobt, vor allem von Besuchern, die außerhalb der Hochphasen am Wochenende da waren. Gelobt wird oft das tolle Angebot für Kinder sowie das gute Essen. Bemerkenswert ist, dass alle Rezensenten vom Titania eine Antwort erhalten und teilweise gebeten werden, die näheren Umstände der Beschwerde und das Datum des enttäuschenden Besuchs zur internen Abklärung erneut an kundenmeinung@titania-neusaess.de zu schicken. Betriebsleiterin Jana Freymann sagt, dass stets Mitarbeiter dafür eingeteilt sind, den Bewertern auf Google oder Facebook zu antworten und Beschwerden auf den Grund zu gehen.

„Wir bemühen uns immer, aufzuklären, was im Einzelfall schiefgelaufen ist.“ Sie berichtet von ihren Erfahrungen mit Beschwerden: „Es ist teilweise sehr widersprüchlich: Die einen bemängeln, dass Liegen unnötig belegt werden, die anderen kritisieren, dass wir Liegen freigeräumt haben.“ Die einen lieben die Event-Aufgüsse in der Sauna, anderen ist das zu viel Trubel. „Man wird es nie allen recht machen können“, so Freymann.

„Es gibt eben Zeiten, da ist Hochbetrieb“

Wenn Besucher bemängeln, dass im Winter der Kinderbereich überfüllt sei oder die gastronomische Fläche zu klein, könne sie das zwar nachvollziehen. „Aber es gibt eben Zeiten, da ist Hochbetrieb.“ Über zu wenig Besucher kann sich das Titania ohnehin nicht beklagen: In den Weihnachtsferien musste das Bad sogar wegen Überfüllung geschlossen werden. Damals kamen bis zu 2000 Besucher täglich in die Therme.

Die Besucherzahl habe sich seit der Übernahme ab 2014 um 40 Prozent gesteigert. „Da kann es ja so schlecht nicht sein“, meint Freymann.

Das Bad wird ferner jedes Jahr überholt und renoviert. Abschnittsweise wurden in den letzten Jahren Teile der sanitären Anlagen erneuert. Weiter ging es 2019 mit der Erneuerung der WC-Anlagen im Foyer sowie der Dusch- und WC-Anlagen im Obergeschoss. Außerdem wurde voriges Jahr das neue Saunahaus für 1,5 Millionen Euro auf dem Außengelände mit zusätzlichen Liegeplätzen eingeweiht.

Das Thermen-Ranking finden Sie unter: https://www.testberichte.de/link/thermenranking2020.

