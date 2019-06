vor 41 Min.

Neustart für den Einkaufssonntag in Neusäß

Die Zukunft des verkaufsoffenen Tags war lange unklar. Ein Hobbykünstlermarkt soll die Kunden wieder nach Neusäß locken.

Lange Zeit war seine Zukunft unklar, jetzt könnte der Wiederbelebungsversuch des verkaufsoffenen Sonntags in Neusäß im September gelingen: Zwölf Einzelhandels- und Bewirtungsunternehmen haben der Stadt bereits ihre Teilnahme zugesagt.

Und auch der im Rahmenprogramm geplante Kunsthandwerkermarkt habe guten Zulauf, berichtet Rathaussprecherin Michaela Axtner: Etwa 30 Aussteller wollen daran teilnehmen. Geplant ist, dass der Kunsthandwerkermarkt auf dem Parkplatz von Takko-Fashion in der Daimlerstraße stattfinden soll.

In diesem Bereich könnte der verkaufsoffene Sonntag am 22. September einen Schwerpunkt finden. Traditionell findet er am zweiten Volksfest-Wochenende statt. Mit dabei sind in diesem Jahr unter anderem das Café im Stadtpark und das Bäckercafé Schneider, das Modegeschäft Chic und Charme sowie der Geschenke Pavillon direkt gegenüber des Volksfests, Schuh Schmid und Intersport Schmid, Takko-Fashion sowie der Flohmarkt im Laden, Miet and Create. Aber auch etwas abgelegenere Läden wie Schlafenswert in der Dr.-Gerlich-Straße, Stoffart und Blumenhof Blank in der Remboldstraße sowie das Gartencenter Wörner in Vogelsang werden dabei sein.

100 Euro für einen Tag Verkauf

Viele Jahre hatten die Aktionsgemeinschaft Neusäß und der zuständige Ausschuss nach einer Möglichkeit gesucht, den verkaufsoffenen Sonntag attraktiver zu gestalten. Vor wenigen Monaten hatte die Aktionsgemeinschaft sogar jedem ihrer Mitglieder 100 Euro Prämie geboten, wenn sie an diesem Tag öffnen. Gerade für inhabergeführte Einzelhandelsgeschäfte würde sich solch ein Tag oft nicht lohnen, war dort angemerkt worden. Gleichzeitig hatte die Aktionsgemeinschaft die Stadt Neusäß in die Pflicht genommen, für ein ansprechendes Rahmenprogramm zu sorgen. Der Kunsthandwerkermarkt soll nun Kunden anlocken.

Ein Runder Tisch sei „sehr konstruktiv“ gewesen, berichtete Dritte Bürgermeisterin Monika Uhl im Kulturausschuss. Für die Werbung sollen Flyer ausgelegt werden, die als Anreiz zum Kommen auf der Rückseite Gutscheine enthalten. Uhls Fazit: „Es machen mehr mit, es tut sich was.“ (jah, kar)

