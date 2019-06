00:33 Uhr

Neuwahl bei den Freien Wählern

Die Mitglieder der Freien Wähler in Dinkelscherben: (von links) Josef Vogele, Stefan Steinbacher, Thomas Kraus, Peter Kraus, Gernot Ritter und die Vorsitzenden des FW-Vorstandes Andreas Walter und Stefan Heichele.

Der Ortsverband in Dinkelscherben blickt bei der Jahreshauptversammlung zurück und wählt eine neue Führung

Bei der Jahreshauptversammlung der Freien Wähler (FW) in Dinkelscherben wurde ein neuer Vorstand gewählt. Zu Gast war auch Landtagspolitiker Fabian Mehring aus Meitingen.

Der Vorsitzende Stefan Heichele führte durch den Abend und berichtete über die Aktivitäten des Vorstands. Aus der Kreistagsfraktion der Freien Wähler waren Stefan Steinbacher und Peter Kraus und aus der FW-Marktgemeinderatsfraktion Josef Vogele, Gernot Ritter und Peter Kraus anwesend.

Besonders hervorgehoben hat der Vorsitzende Heichele in seinem Bericht die Vorgänge um die Hospitalstiftung und das Bündnis zum Erhalt dieser Einrichtung. Dank der vielen Bürger und des Einsatzes von Fabian Mehring konnte die zum 30. Juni geplante Schließung verhindert werden, so Heichele. Peter Kraus ging in seinen Bericht auf die Themen im Gemeinderat ein. Besonders machen ihm die Verschuldung der Marktgemeinde sowie die sehr aufwendige und dadurch sehr teure Wasserversorgung Sorgen.

Weiter berichtete Kraus von den aktuellen Themen aus dem Kreistag. Hier seien besonders die hohen Investitionen bei den Schulen zu nennen. Außerdem sprach er über die Errichtung des Radweges von Häder nach Agawang, die Erweiterung der Helen-Keller-Schule in Dinkelscherben mit Bau einer neuen Zufahrt sowie neuen Parkplätzen östlich der Grund- und Mittelschule und der mittelfristig geplante Neubau des Kreisjugendheims.

Unter Leitung von Fabian Mehring wählten die Mitglieder einen neuen Vorstand. Gleichberechtigte Vorsitzende sind Stefan Heichele und Andreas Walter, zum Schriftführer wurde Peter Kraus und zum Kassierer Thomas Kraus gewählt. Nach Abschluss der Wahl berichtete der Meitinger Abgeordnete Fabian Mehring über die wichtigen Themen aus dem Landtag und wie ein Tag als parlamentarischer Geschäftsführer der Freien Wähler dort aussieht. (AL)

