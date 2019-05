vor 6 Min.

Neuwahl beim Burschenverein

Bei der Generalversammlung wird Bilanz gezogen und gewählt

Der Burschenverein in Emersacker blickte bei seiner Generalversammlung zurück. Vorsitzender Andreas Lahner berichtete über das Geschehen im Verein.

So sprach er zum Beispiel über das Brauchtum der Maibaumwache an der Maifeier der Freiwilligen Feuerwehr. Im vergangenen Jahr musste gleich zwei Tage am Stück der Maibaum bewacht werden.

Im Mai wurde die Fahnenweihe des Burschenvereins aus Poing besucht. Der Vereinsausflug führte an die Donau zur Floßfahrt. Das Spanferkelessen fand im August statt und im Oktober konnte das Weizenbierfest gefeiert werden. Beim gemeindlichen Vereinsvergleich im Elfmeterschießen konnte ein guter zweiter Platz errungen werden. Nicht ganz so erfolgreich lief das Eisstockschützenturnier in Adelsried im Dezember. Hier schloss der Verein als vierter ab. Vorausblickend auf das kommende Vereinsjahr hob Lahner, das Burschenfest in Jakobneuharting, das Spanferkelessen, den geplanten Vereinsausflug, sowie das Jubiläumsweizenbierfest im Oktober hervor. Im Kassenbericht, den Stefan Kuchenbaur stellvertretend für den verhinderten Kassenwart Simon Ohnheiser vortrug, legte er den Mitgliedern die gesunde Finanzlage des Vereins dar. So wurde im abgelaufenen Geschäftsjahr wieder ein solider Gewinn erwirtschaftet.

Bürgermeister Müller fand in seinen Grußworten viel Lob. Außerdem wurde neu gewählt: Erster Vorsitzender ist Andreas Lahner, Zweiter Vorsitzender Mark Behner, Kassierer Simon Ohnheiser, Schriftführer Maximilian Schmitt. Als Beisitzer fungieren: Martin Lahner, Oliver Pelikan, Felix Schluchter, Oliver Schluchter, Alexander Koch, Christoph Eberle und Stefan Kuchenbaur. Zu Kassenprüfern wurden Klinger Michael, Karner Stefan und Daniel Ullmann gewählt. (AL)

Themen Folgen