15.06.2018

Neuwahlen bei der Jungen Union Holzwinkel

Bei der Jahreshauptversammlung der Jungen Union (JU) Holzwinkel ist Ortsvorsitzender Dominik Mayr in seinem Amt bestätigt worden. Er erinnerte an zahlreiche Aktionen im vergangenen Jahr. So grillte die JU Holzwinkel beim Adelsrieder Weihnachtsmarkt für einen guten Zweck, stellte beim Pfarrfest die Hüpfburg auf und war überregional auf zahlreichen Veranstaltungen der Kreis-JU vertreten. Besonders hob Mayr die Teilnahme an zahlreichen Veranstaltungen der CSU-Ortsverbände hervor sowie die Spende für die Weldener Tafel.

Mayr als Stellvertreter zur Seite stehen fortan Jasmin Dorner aus Welden und Alina Meiershofer sowie Michael Stegmüller aus Adelsried. Ludwig Lenzgeiger wechselte von der Stellvertreterriege in die Reihen der Beisitzer. Weitere Beisitzer sind außerdem Vivian Meiershofer, Markus Kapfer, Florian Kotnig, Sebastian Mayer, Tobias Reiser, Sebastian Wimmer und André Zupur. Schatzmeister Milan Berger übergab nach fast zehn Jahren in diesem Amt seinen Posten an Simon Lösel. Schriftführerinnen sind weiterhin Saskia Runnwerth und Alena Hackenberg. (AL)

