00:32 Uhr

Neuwahlen bei der Meitinger SPD

Verdienste von Werner Grimm und Michael Zambelli Gat gewürdigt

Von Peter Heider

Die SPD Meitingen meldet sich mit ihrer Jahreshauptver-sammlung im politischen Leben zurück. Nach aktuellen Berichten von Harald Güller aus dem Bayerischen Landtag und dem Grußwort des SPD Unterbezirksvorsitzenden Fabian Wamser wurde ein neuer Vorstand gewählt.

Die Meitinger SPD wird weiterhin von Matthias Mark geführt. Nachdem Michael Zambelli Gat nicht mehr kandidierte, hat Werner Grimm die Stellvertretung übernommen. Als Kassierer wurde Gerhard Zach im Amt bestätigt. Günther Burgemeister bekleidet das Amt des Schriftführers. Neu wurde der Marktgemeinderat Anton Bier als Beisitzer gewählt.

Im Anschluss würdigte der Vorsitzende Mark die Verdienste von Michael Zambelli Gat in der Meitinger SPD. „Michael Zambelli Gat hat im Jahre 2012 den Vorsitz übernommen und nach der Übernahme durch meine Person seit 2016 als Stellvertreter aktiv mitgewirkt“, schilderte Mark.

Der besondere Dank des Vorsitzenden galt Werner Grimm für sein kommunalpolitisches Engagement seit 1978. Gemeinsam mit Harald Güller, der gemeinsame Jahre mit Grimm im Kreistag verbrachte, wurde an dessen Wirken als Bürgermeisterstellvertreter und Marktgemeinderat erinnert. „Werner Grimm hat so manchen Fußabdruck in Meitingen hinterlassen“, betonte Mark, der als Nachfolger im Amt des Fraktionsvorsitzenden persönlich für die Unterstützung in der für ihn ersten Legislaturperiode im Marktgemeinderat dankte. „Gern möchten wir diesen Erfahrungsschatz für neu gewählte Kommunalpolitiker in unserem Landkreis nutzen“, so Fabian Wamser.

