vor 16 Min.

Nicht wegwerfen, reparieren!

Veranstaltungen in den Stadtteilen

Die AZ Augsburger Land informiert regelmäßig über Kurse, Veranstaltungen und Treffen in den westlichen Stadtteilen Augsburgs.

Der Mehrgenerationentreffpunkt Göggingen und die Zeitbörse Königsbrunn veranstalten ein Café Reparierbar am Freitag, 6.März, von 15.30 bis 17.30 Uhr im alten Rathaus, Von-Cobres-Straße1. Repariert werden Räder, Kleidungsstücke und Geräte.

Die Geschichte „Drei sind keiner zu viel“ wird am Dienstag, 3. März, um 15.30 Uhr in der Stadtteilbücherei, Ulmer Straße 72, vorgelesen. Alle Kinder ab vier Jahren können kostenlos teilnehmen.

Das Café Exil in der Ulmer Straße 160 bietet kostenlose Workshops an: „Legokunst“ mit Edward Grabbe am Donnerstag, 5. März, von 14 bis 16 Uhr und „Lightpainting“ mit Ingrid Alsmann am Montag, 9.März, von 16 bis 18 Uhr. Anmeldung unter cafeexil@bfz.de.

Marianne Schuber erzählt „Wie ich als zehnjähriges Kind die große Bombennacht erlebte“ am Mittwoch, 4. März, um 14.30 Uhr im Oberhauser Museumsstüble, Zollernstraße 91. (mus)

Themen folgen