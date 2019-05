vor 59 Min.

Noch endet das Himmelreich in einer Schotterpiste

Wenn am Himmelreich in Westheim künftig weiter gebaut werden sollte, stellt sich der Planungsausschuss die Frage, ob irgendwann die komplette Fahrbahn der Straße asphaltiert werden müsste. Bisher mündet sie in eine Schotterpiste.

In Neusäß ist der Stadtrat vorsichtig mit Baugenehmigungen. Doch manchen Fall sieht das Landratsamt ganz anders.

Von Angela David

Bei der derzeitigen Lage auf dem Immobilienmarkt wächst der Druck auf die Kommunen, Baugenehmigungen zu erteilen. Besonders in den teuren Lagen wie in Neusäß werden Begehrlichkeiten geweckt, in kleinere Grundstücke zu bauen, mehr Wohneinheiten in die Gebäude zu packen, in die zweite Reihe zu bauen und ganz im Allgemeinen die Vorschriften weit auszulegen.

Der Neusässer Bürgermeister, Richard Greiner (CSU), wird deutlicher: „Es werden alle Grenzen ausgereizt. Aber was zu viel ist, ist zu viel.“ So ist der Neusässer Planungsausschuss in letzter Zeit bei Bauanträgen vor allem mit den Fragen beschäftigt: Ist das noch verträglich? Fügt sich das in die Umgebung ein? Und wie kann verhindert werden, dass das Landratsamt Pläne genehmigt, die den Neusässern ein Dorn im Auge sind?

Druck auf Nachverdichtung wird immer größer

So ist die Kommune verstärkt dazu übergegangen, Planungsbüros mit städtebaulichen Untersuchungen zu beauftragen, um fundierte Grundlagen für einen Bebauungsplan zu haben, der dann genaue Vorgaben zu Bebauung machen kann. Zur Sicherung der Planung wird dann eine Veränderungssperre erlassen, die der Kommune Zeit verschafft, die Entwicklung zu planen und zu steuern. Besonders, wenn die Areale knifflig sind und der Druck auf Nachverdichtung immer größer wird.

So war es auch vor Kurzem: Nun wird eine Untersuchung veranlasst, die das Gebiet an der Fliederstraße prüft, damit hinter dem Schuster-Areal nicht ebenfalls Mehrfamilienhäuser mit Kleinstwohnungen entstehen, wie sie derzeit stark nachgefragt sind. Die Stadträte möchten nämlich gerne den luftigen und grünen Charakter dieses Quartiers erhalten. Schon im Bauausschuss scheiterte zunächst der Antrag auf den Abriss eines alten Hauses Baujahr 1959 und ein Antrag auf Errichtung von 16 Wohneinheiten mit Tiefgarage.

Kleinstwohnungen sind durchaus zulässig

Inzwischen hat sich der Stadtrat dafür ausgesprochen, für den Bereich zwischen der Flieder- und Nelkenstraße einen Bebauungsplan aufzustellen und bis zu dessen Gültigkeit eine Veränderungssperre zu veranlassen. Denn inzwischen hätte das Landratsamt mitgeteilt, dass die Kleinstwohnungen durchaus zulässig seien und demnächst genehmigt würden, berichtete Stadtbaumeister Dietmar Krenz im Stadtrat.

Zudem habe die Verwaltung eine ähnliche Anfrage zum Ersatz eines Einfamilienhauses durch eine Anlage mit sechs Wohnungen erreicht. „Es geht nicht darum, Nachverdichtung auszuschließen“, betonte Krenz. Aber mit einem Bebauungsplan könnte der Neusässer Stadtrat mitbestimmen, in welche Richtung diese geht.

Mit Parkverboten die Lage entschärfen

Wie sehr es auch die alteingesessenen Nachbarn stört, wenn jede Lücke zugebaut wird, macht auch eine Unterschriftensammlung unter Steppachern deutlich. So hatten vor Kurzem die Anlieger der Alten Reichstraße der Stadt eine „Petition“ übergeben, in der sie gegen den Bau einer Wohnanlage protestieren und auch auf die Verkehrsprobleme in der Alten Reichstraße aufmerksam machen. Die Probleme mit dem Bauprojekt konnten wohl in Gesprächen mit Bauwerber und Anwohnern im Konsens geregelt werden, darüber hinaus will die Stadt aber mit Parkverboten die Lage in der Straße entschärfen. Auch über die Ausweitung der Straße soll in den nächsten Monaten diskutiert werden.

Etwas anders gelagert ist der Fall bei einer Anfrage eines Bauherren aus Westheim, der am Rande des Kobelwalds „Am Himmelreich“ in zweiter Reihe ein weiteres Haus auf seinem Grundstück bauen will. Eine Nachverdichtung nahe am Wald sowie in einer Villengegend mit sehr großen Grundstücken sehen die Stadträte quer durch alle Fraktionen als „sehr sensibles Thema“ an, das einer besonders genauen Prüfung bedarf.

Geeignet als Präzendenzfall

Wie Stadtbaumeister Dietmar Krenz erläuterte, sei dieser Antrag geeignet als Präzendenzfall, denn hier kämen wieder zwei Probleme zum Tragen: zum einen die Nähe zum Wald, also ein „naturschutzrechtlich sensibler Bereich“, und zum anderen die Lage an einer nicht asphaltierten Straße, denn das „Himmelreich“ mündet je nach Jahreszeit in eine Staub-/Schotterpiste, die nach Steppach führt – wie die Waldstraße in Westheim. Eine weitere Nachverdichtung der Bebauung würde laut Krenz früher oder später auch die Frage aufwerfen, ob man die Straße asphaltieren sollte.

Auch hier stimmte der Planungsausschuss dafür, eine städtebauliche Untersuchung für ein Nachverdichtungskonzept in Auftrag zu geben. (mit jah)

