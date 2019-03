vor 34 Min.

Noch herrscht Skepsis gegen ein Nahwärmenetz

In Kutzenhausen ist zu prüfen, ob der Biogas-Anlagenbetreiber bei einer Flexibilisierung seiner Anlage zusätzliche kostengünstige Abwärme an das Wärmenetz abgeben kann. Dieses Aufnahme zeigt eine Anlage bei Jettingen-Steppach.

Eine Machbarkeitsstudie nennt in Kutzenhausen eine Anschlussquote von 70 Prozent. Doch der Gemeinderat zweifelt an der Wirtschaftlichkeit.

Von Siegfried P. Rupprecht

Ist die Realisierung eines Nahwärmenetzes in Kutzenhasuen sinnvoll? Um diese Frage zu beantworten, hat die Gemeinde das Unternehmen GP Joule in Buttenwiesen beauftragt, eine Machbarkeitsstudie durchzuführen. Bei der jüngsten Gemeinderatssitzung wurden die Untersuchungsergebnisse vorgestellt. Die Studie sollte der Gemeinde in erster Linie als Wegweiser dienen.

Als Basis diente entsprechend der höchstmöglichen Wärmedichte als Haupttrasse ein Wärmenetz mit rund 1,8 Kilometer Länge. Dabei machte Firmenvertreter Dominik Pfeifer aufmerksam, dass wegen der hohen Zuleitungslänge ein Anschluss des Kindergartens inklusive Neubau über die Schul- und St.-Nikolaus-Straße nicht wirtschaftlich sei. Denkbar wäre allerdings zur Kostenoptimierung eine Stichleitung im unbefestigten Bereich von der Grundschule westlich des Friedhofs zum Kindergarten.

Eine Anbindung des Neubaugebiets wäre denkbar

„Zu prüfen ist, ob der Biogas-Anlagenbetreiber bei einer Flexibilisierung seiner Anlage zusätzliche kostengünstige Abwärme an das Wärmenetz abgeben kann“, so der Referent. In diesem Zug wäre dann eine Anbindung des Neubaugebiets denkbar, die im direkten Umgriff der Verbindungsleitung zwischen der Biogasanlage und der Brauerei Rapp liegt. Bei einer Anschlussquote von 70 Prozent lägen die Vollkosten bei 9,9 Cent pro Kilowattstunde, so GP Joule.

Generell riet das Unternehmen zur Gründung einer Betreibergesellschaft, in der die Gemeinde mehrheitlicher Anteilseigner sei. Für die Anteilseigner fallen damit lediglich die anteiligen Einlagen zur Gesellschaftsgründung als notwendiges Eigenkapital an. Bei vergleichbaren Projekten sei dies fünf Prozent der Projektsumme, so Pfeifer.

Treibhausgase bis zu 81 Prozent senken

Die Studie beinhaltete auch die Kostenschätzung für ein Wärmenetz in Kutzenhausen inklusive der Installation eines neuen Hackschnitzelkessels. Sie belief sich auf insgesamt 1,847 Millionen Euro. Der jährliche Aufwand bewege sich bei 183.000 Euro, teilte der Firmenvertreter mit. Bei der Realisierung eines Wärmenetzes könnten die Treibhausgase im Vergleich zu ölbasierten Systemen um bis zu 81 Prozent gesenkt werden.

Von der ersten Idee bis zur Inbetriebnahme des Netzes müsse mit einer Dauer von eineinhalb bis drei Jahren gerechnet werden. Bevor die Gemeinde in die weitere Planung einsteige, sollte die Kommune jedoch die eigene Rolle bei diesem Prozess hinterfragen und bei den Einwohnern eine Interessensabfrage durchführen, schlug Pfeifer vor.

Es macht Sinn, den Prozess weiterzuverfolgen

Die Situation vor Ort schätzte er auf Nachfrage des Gemeinderats als „weniger perfekt“ ein, weil die eventuellen Wärmeabnehmer auf der Trasse nicht optimal lägen. Dennoch mache es Sinn, den Prozess weiterzuverfolgen. Diesen Sinn stellten etliche Gemeinderäte allerdings in Zweifel. Johannes Spatz vermisste beispielsweise bei der Studie die ganzheitliche Sicht und die Wirtschaftlichkeit des Projekts, auch in Hinsicht auf die Ortsteile. Georg Rapp monierte die hohen Anschlusskosten für die Wärmeabnehmer von mindestens 25.000 Euro. Franz Bossek meinte zwar, dass es gut sei, wenn die Gemeinde ein eigenes Wärmenetz anbiete. Doch er habe Angst, dass hier eine veraltete Technik zur Durchführung komme. Die künftige Richtung gehe eher zur Brennzellentechnik, betonte er.

Bürgermeisterin Silvia Kugelmann forderte GP Joule schließlich auf, einen Kostenvergleich zu herkömmlichen Heizformen zu erstellen, aus dem ersichtlich sei, was der interessierte Bürger letztlich zu bezahlen habe. Danach wolle man sich entscheiden, wie es weitergehe.

