vor 34 Min.

Noch heuer ein neues Fahrzeug

Feuerwehr stellt Pläne für die Ausstattung für Gablingen und die Ortsteile vor

Von Tobias Karrer

Mit ihrem Bedarfsplan wollen sich die Freiwilligen Feuerwehren Lützelburg und Gablingen für die Zukunft vorbereiten. Die Mannschaften sind gut aufgestellt, aber sie brauchen neue Fahrzeuge.

Die Kommandanten Dominik Merktle und Manfred Jung haben zusammen mit ihren Kollegen bei den Feuerwehren Gablingen und Lützelburg viel Zeit in die Erstellung des Bedarfsplans für die nächsten zehn Jahre gesteckt. Das Dokument ist insgesamt 120 Seiten lang. Im Gemeinderat stellten sie ihre Arbeit vor. Der Fokus des Bedarfsplans habe auf Transparenz, Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit gelegen, erklärt Merktle. Der Bedarfsplan schlägt die Anschaffung von insgesamt vier neuen Fahrzeugen innerhalb der nächsten zehn Jahre vor. Ein 14 Tonnen schweres Löschgruppenfahrzeug 20 soll noch dieses Jahr gekauft werden.

Als Basis für den Bedarfsplan haben die Feuerwehren das Brandrisiko in ihrem Zuständigkeitsbereich bewertet. Für die Wohngebiete um Gablingen vergeben die Kommandanten die niedrigste Brandrisikostufe. Etwas höher gehen sie im Ortskern, da hier enger gebaut wurde. Noch höher fällt die Brandrisikobewertung für die Aussiedlerhöfe um Gablingen aus. Der Grund: Oftmals fehlt hier der Anschluss an einen Hydranten.

Die höchste Risikostufe vergeben die Feuerwehrleute für das Industriegebiet, in dem Chemikalien und Gas verarbeitet werden, und für den Bahnhof, an dem die Stoffe verladen werden. Deshalb ist auch die Gefährdungsstufe für chemische Gefahren in diesem Bereich hoch angesetzt. Die Gablinger Feuerwehr vergibt ABC-Stufe vier von fünf. Die Auswertung der Einsatzstatistik zeigt aber: Der Austritt von gefährlichen Stoffen ist unwahrscheinlich. Er habe einen derartigen Einsatz noch nie erlebt, sagt Merktle.

Die Kernkompetenz der Gablinger Feuerwehr liege in der technischen Hilfeleistung. „Das reicht von Ölspuren auf der Straße bis zum Freischneiden von eingeklemmten Personen“, erklärt er. Außerdem seien Einsätze zum Löschen von Wald- oder Flächenbränden und Reanimationen in Gablingen auch in Zukunft „äußerst wahrscheinlich“. Mit 80 ehrenamtlich Aktiven ist die Gablinger Feuerwehr personell gut aufgestellt. Das einzige Manko: Zu wenige Mitglieder haben die Ausbildung zum Atemschutzgeräteträger.

Die Situation in Lützelburg stellt sich ähnlich dar. In den letzten zehn Jahren sei die Häufigkeit der Einsätze gestiegen. „Wir bekommen immer mehr Aufgaben und die Bevölkerung wächst“, erklärt der Lützelburger Kommandant Manfred Jung. Mit 50 Aktiven ist auch die Feuerwehr in Lützelburg gut aufgestellt, allerdings hapert es am Feuerwehrhaus: Parkplätze und Platz fehlen, es mangle an Sanitärbereichen, gebe keinen Jugendraum und „in letzter Zeit machen die Tore immer wieder Probleme“, schildert Jung.

Auch der Fuhrpark könnte jünger sein: Aktuell verfügt die Feuerwehr Lützelburg über ein kleines Löschfahrzeug, Baujahr 1995 und zwei Anhänger, die im Einsatzfall von Traktoren gezogen werden müssen. Die Anhänger sind Baujahr 1962 und 1958.

Auch die Feuerwehr in Gablingen hat Bedarf. Für ein großes, wasserführendes Löschfahrzug sind im diesjährigen Haushalt der Gemeinde bereits 450000 Euro eingestellt. „Von unserem alten Tanklöschfahrzeug, Baujahr 1983, müssen wir uns leider trennen“, erklärt Merktle.

Die Kommandanten haben einen Zeitstrahl ausgearbeitet. Die Grafik beginnt mit der Anschaffung des neuen „LF20“ für Gablingen. Für 2021 wäre der Kauf eines Mannschaftstransportwagens angedacht, den beide Feuerwehren benutzen könnten. 2023 soll ein neuer Logistik-Gerätewagen für Gablingen angeschafft werden und 2025 das dann 30 Jahre alte Löschfahrzeug in Lützelburg ersetzt werden.

Alles in allem kam der Bedarfsplan im Gemeinderat gut an. Er wurde einstimmig angenommen und auch der zeitnahen Anschaffung des „LF 20“ stimmten alle Gemeinderäte zu. Außerdem betonten sie, dass am Feuerwehrhaus in Lützelburg kurzfristige Verbesserungen vorgenommen werden sollten. Josef Schmid, Brandrat der Regierung von Schwaben lobte den Bedarfsplan und stellte umfassende Förderungen in Aussicht. Bei allen Investitionen könne Gablingen mit etwa einem Drittel an staatlichen Zuschüssen rechnen.

Themen folgen