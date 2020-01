vor 2 Min.

Noch hilft das Textbuch in der Hand

Eifrig probt der närrische Nachwuchs Gersthofens für die Kinder-Kol-La-Sitzungen

Von Diana Zapf-Deniz

Bei den diesjährigen Proben der Kinder-Kol-La (Kiko) zeichnet sich jetzt schon ab, dass die Kiko-Faschingssitzungen an den beiden Sonntagen, 9. und 16. Februar, ab 13.30 Uhr richtig unterhaltsam und amüsant werden. Im Ulrichskindergarten werden fleißig die Sprechnummern von rund 40 Kindern einstudiert.

Manche sind ganz neu dabei und einige machen schon seit Jahren mit, so wie die 14-jährige Emily Bouska, die bereits das siebte Jahr an Bord ist. „Die Auftritte sind so schön, hinter der Bühne macht es Spaß und man findet neue Freunde“, antwortet sie auf die Frage, was ihr an der Kiko so gefällt. Emily fand dort ihre ein Jahr jüngere Freundin Alina Ruoff. Sie haben zusammen bereits zwölf Auftritte in sechs Jahren gemeistert. „Wenn wir einen Fehler bei den Proben machen, dann wird das oft gleich mit ins Programm übernommen. Das ist total super“, erzählt Emily. „Wir lernen viel voneinander und haben ein tolles Gemeinschaftsgefühl“, schwärmt Alina. „Könnt ihr Euren Text schon auswendig?“, fragt Gabriele Niggl vom Kiko-Team in die Runde. Die meisten schütteln den Kopf. Ganz textsicher sind sie noch nicht und deshalb dürfen sie ihre Manuskripte diesmal noch verwenden. „Bis zum nächsten Mal muss der Text aber sitzen“, mahnt Niggl.

Nun sind Felix Waldschmidt und Sebastian Oleff an der Reihe. Sie unterhalten sich wortgewandt und keck über ihre Praktikumsstellen beim Strasser Wirt und auf der Baustelle. Danach wird abgeklärt, wer für die nächste Spielnummer noch ein Absperrband besorgen kann. Denn hier wird alles ehrenamtlich und in Eigenregie gezimmert, gebastelt und getextet.

Die Texte entstammen den närrischen Federn von Lilith Lamprecht und Oliver Reiser. Lamprecht kommt aus dem Rheinland und hat den Fasching somit quasi im Blut. Ihre Tochter Livia macht bei den Angry Birds mit. Isabella Hiller spielt eines der grünen Schweine: „Werden wir eigentlich noch geschminkt“, will sie wissen. Daraufhin wird überlegt, ob man nicht doch noch eine Schweinchennase besorge.

Sehr gespannt darf man auf die „Stadträte“ sein und welcher davon wohl 007 sein wird. Beim Thema „Fridays for future oder Hubraum“ duellieren sich die Gruppen fast wie im echten Leben und „Greta“ wird natürlich nicht ausgelassen. Florian Wahl ist das vierte Jahr dabei und darf einen der drei Gersthofer Bürgermeister spielen. Ihm gefällt seine Rolle sehr gut: „Man steht vor einer Menge und kann die Leute zum Lachen bringen und sich verkleiden.“ Sein Bruder Matthias ist erst sieben und hat sichtlich Freude, mit seinem Bruder zusammen auf der Bühne zu stehen.

Tobias Schrall ist für Technik und Ton zuständig, Helga Pechmann und Petra Waldschmidt betreuen die Ordenskinder und Melanie Niggl übt mit den Kindern Tänzerisches. Zwei Vorstellungen mit je 550 Gästen müssen bewältigt werden.

Mit im Team sind zudem Elke Blochum, Gabriele Reiser und Birgit Wöhrer. Die Eltern der Kinder werden ebenfalls eingespannt. Denn es gibt allerhand zu tun. Alexandra Weckerle hat gleich zwei Kinder bei der Kiko, die beide in der gleichen Nummer auftreten. Sie dürfen die Kol-La-Bakterien spielen und brauchen noch Kostüme. Weckerle ist sehr kreativ, und so bastelt sie für Franziska und Sebastian zwei Bakterienkostüme aus Karton. „Das wird kein leichtes Unterfangen, aber wir bekommen das schon hin. Die Kostüme zu kaufen, wäre viel zu teuer“, erzählt sie.

„So lange es den Kindern Spaß macht, macht es auch uns Spaß“, sagt Astrid Gugliotta, deren zwei Kinder ebenso mitspielen, und lacht. Sie habe es heuer einfacher mit den Kostümen und brauche für Nico nur noch einen Staubanzug. Damit die jungen Komiker während des Auftritts auch hinter der Bühne gut versorgt sind, werden die Mütter zudem in der Küche eingespannt. Es soll den Kiko-Stars ja an nichts fehlen.

Es gibt für beide Vorstellungen noch Karten. Eine Vorbestellung ist unter Tel. 0821/493934 möglich.

