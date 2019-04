vor 56 Min.

Noch kein Baustart in Willishausen

Kita St. Martinus verzögert sich weiter

Einen Rückschlag gibt es beim Neubau des Kindergartens in Hausen mit zwei Kindergarten- und zwei Krippengruppen. Der Bau kann nicht wie geplant starten, weil die passende Baufirma fehlt.

Wie berichtet, soll am westlichen Ortsrand von Hausen der Neubau der Kita St. Martinus entstehen. Geplant waren die Ausschreibungen im Februar 2019, der Baubeginn für kommenden Monat und die Fertigstellung der Anlage für das Jahr 2020. Auf die Vergabe für Tiefbau und eine Bodenplatte habe sich nur ein Anbieter gemeldet, so Bürgermeister Peter Högg. Dieser Anbieter habe allerdings mit seinen Forderungen 25 Prozent über der Kostenschätzung gelegen. Deshalb muss nun ein weiteres Mal ausgeschrieben werden, was den Bau verzögern wird.

Das ist nicht die erste Panne in der Erstellung der neuen Betreuungseinrichtung, die ursprünglich bereits seit September 2017 für Krippen- und Kindergartenkinder zur Verfügung stehen sollte. Ende 2016 wurde die Verbindung mit den damaligen Planern gelöst: Gemeinderat und Bürgermeister schienen die Kosten zu hoch – heute soll der Bau bereits viel teurer werden, als damals im Gespräch war, nämlich rund 5,5 Millionen Euro inklusive Mehrwertsteuer. Gut 1,7 Millionen Euro werden dabei über einen staatlichen Zuschuss finanziert.

Gleichzeitig steht aber noch die gerichtliche Einigung mit den ursprünglichen Planern aus, die für etwa 3,7 Millionen Euro bauen wollten. Im Haushalt hat die Gemeinde vorsorglich gut 70000 Euro für die endgültige Einigung mit den Architekten eingeplant. (jkw, jah)

