Noch sind an der Erlebnisaue Roth in Horgau die Bagger da

Plus Die beauftragten Firmen kommen auf der Baustelle zur Erlebnisaue in Horgau gut voran. Auch zur Dauerbaustelle Hauptstraße gibt es Neuigkeiten.

Mit erheblicher Distanz saßen am vergangenen Donnerstagabend der Horgauer Bürgermeister Thomas Hafner sowie die Gemeinderäte an ihren Tischen. Die Tagung fand erstmals in der Rothtalhalle statt. „Sollte es zu Verständigungsproblemen kommen, werden wir es sicher auch noch hinbekommen“, sagte der Ratschef. „Es ist auch für uns Neuland.“ Hafner wies darauf hin, dass ab nächster Woche das Betreten und Verlassen des Sitzungssaals nur mit Mundschutz erlaubt ist.

An der Erlebnisaue Roth hat sich mittlerweile einiges getan. Beide Firmen, die beauftragt sind, arbeiten sehr gut zusammen, sodass davon ausgegangen werden kann, dass die Arbeiten einschließlich der Asphaltierung am Friedhof im Mai abgeschlossen werden können, informierte der Bürgermeister. Was noch fehlt, sind Ansaatarbeiten und Anpflanzungen, die für den Herbst vorgesehen sind.

Was wird aus dem geplanten Eislaufplatz in Horgau?

Doch was passiert mit dem ursprünglich geplanten Eislaufplatz, der aus Kosteneinsparungsgründen nicht zustande kommt? Es gäbe hier zwei Möglichkeiten der Nutzung, sagte Hafner. „Entweder lassen wir die Fläche als Wiese, wie sie ursprünglich war. Oder wir legen eine gemeindliche Ökokontofläche an. Dann allerdings müsste dies mit der Unteren Naturschutzbehörde abgeklärt werden, was sie hier vorsieht: Hügel und Senken sowie eine spezielle Bepflanzung, Bestandsdokumentation und ein Konzept zur ökologischen Aufwertung.“

Die Gemeinderäte haben sich einstimmig für die Wiese entschieden. Man könne jederzeit aus dem Grundstück eine Ökokontofläche machen, ergänzte Hafner, oder später auf die Idee eines Eislaufplatzes zurückkommen.

Thomas Christ (FW) fand es bedauerlich, im Plan den barrierefreien Zugang auf der Südseite des Friedhofs aus Kostengründen herausgenommen zu haben. „Es war wirklich eine falsche Entscheidung.“ Er möchte dieses Anliegen dem neuen Gemeinderat mit auf den Weg geben. Auch Walter Steinle (BV) begrüßte die Idee. „Man sollte noch einmal mit dem Architekten und auch mit der Baufirma sprechen, ob eine Barrierefreiheit nicht etwas kostengünstiger zu realisieren ist als die veranschlagten 80000 Euro.“

Bürgerverein errichtet neue Rothbrücke

Die Problematik sieht Hafner jedoch im vorgeschriebenen Gefälle von maximal sechs Prozent. „Hier müsste man den Höhenunterschied von etwa einem Meter berücksichtigen. Das wird eine lange Rampe mit Geländer. Außerdem wird sie durch eine Treppe ergänzt.“ Im Osten vom Friedhof gibt es bereits Behindertenparkplätze und auch am neuen Friedhof soll ein Durchbruch erfolgen, um dort einen Container für Grünabfälle hinstellen zu können. Eventuell könne hier eine Zuwegung entstehen, da der Höhenunterschied hier nicht mehr so groß ist.

Die neue Rothbrücke südlich des Friedhofs, die die beiden Flächen der Erlebnisaue nördlich und südlich der Roth verbindet, hat der Bürgerverein in Eigenregie komplett errichtet. Die Materialkosten in Höhe von etwa 5000 Euro übernimmt die Gemeinde.

So läuft es auf der Baustelle zur neuen Hauptstraße in Horgau

Die Arbeiten an der Baustelle in der Hauptstraße schreiten voran. „Wenn’s zwickt, liegt es an der Verkabelung eines großen deutschen Telefonanbieters“, betonte Hafner. Immer wieder wird ein Spezialist gebraucht. Kürzlich musste sogar ein Monteur aus Berlin anreisen, weil vor Ort niemand in der Lage war, die Hauptverbindung zu verkabeln. Die Straßenbaufirma steht abrufbereit da. Mitte Mai, wenn die Kabel verlegt sind, wird die Asphalttragschicht im oberen Bereich zwischen Kellerberg und Staatsstraße aufgetragen, sodass wieder normale Zuwege zur unteren Hauptstraße gewährleistet sind.

Beim Martinsplatz gibt es im Bereich des Atriums noch einige Details zu klären. Offizielles Ende der Bauzeit ist der 31. Juli. „Das ist einzuhalten“, meinte Hafner.