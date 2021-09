Autofahrer landet in Nordendorf im Maschendrahtzaun

In der Dieselstraße in Nordendorf wird ein Zaun von einem bislang unbekannten Autofahrer beschädigt. Die Polizei sucht nach Hinweisen.

Im Maschendrahtzaun ist ein unbekannter Autofahrer in Nordendorf gelandet. Passiert ist der Unfall laut Polizei bereits in der vergangenen Woche zwischen Dienstag und Sonntag.

Der Fahrer beschädigte den Zaun in der Dieselstraße und entfernte sich danach vom Unfallort, ohne sich um den Schaden in Höhe von rund 500 Euro zu kümmern. Hinweise an die Polizei Gersthofen unter der Telefonnummer 0821/323-1811. (thia)