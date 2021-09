Nordendorf-Blankenburg

vor 33 Min.

Ein Wirt aus Berlin sucht in Blankenburg sein Glück

Plus Der aus Donauwörth stammende Peter Großhauser kehrt zurück in die alte Heimat und macht aus dem Waldcafé Blankenburg eine Kulturwirtschaft. Was er dort vorhat.

Von Steffi Brand

Wer wird in diesen Zeiten Wirt und setzt noch dazu auf Veranstaltungen als Magnet? Peter Großhauser hat es gewagt im Nordendorfer Ortsteil Blankenburg. Am kommenden Donnerstag, 23. September, ab 19.30 Uhr, macht die Walden Kulturwirtschaft, die vielen noch als Waldcafé bekannt sein dürfte, ihrem neuen Namen alle Ehre. Andreas Lechner liest aus seinem Debütroman "Heimatgold", Maxi Pongrats, der von den Kofelgschroa bekannt sein dürfte, reist mit seinem Akkordeon an. Petra Lewi und Titus Waldenfels sind am Sonntag, 26. September, ab 13 Uhr die Veranstaltungshighlights im Walden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen