Nordendorf

vor 2 Min.

Das Schulleben der Patenkinder der Nordendorfer in Uganda ist gefährdet

Blick in den Schulalltag der Primary School. Sie ist seit Monaten geschlossen. Zahlreiche Menschen aus Nordendorf und Umgebung unterstützen Waisenkinder mit Patenschaften, um ihnen den Schulbesuch zu ermöglichen.

Plus Was wird aus den Patenkindern der Nordendorfer? Auch in Uganda bereitet Corona den Menschen viele Probleme. Pfarrer Denis Lwegaba weiß, wovon er spricht.

Von Monika Matzner

Auch in Afrika stellt Corona die Bevölkerung vor erhebliche Probleme. Welche Auswirkungen dies auf den hiesigen Verein Ugandahilfe Nordendorf hat, erfuhren die Mitglieder und Gönner kürzlich aus erster Hand: Pfarrer Denis Lwegaba, der Koordinator der Hilfen in Bukomma, war im Bürgerhaus Nordendorf zu Gast.

