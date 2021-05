Nordendorf

vor 50 Min.

Hochwasserschutz: Die Schmutterbrücke soll weichen

Die Schmutterbrücke am Bauhof könnte einer Umgestaltung im Rahmen der geplanten Hochwasserschutzmaßnahmen in Nordendorf zum Opfer fallen. Auch die Zukunft der großen Kastanie ist unsicher.

Plus Das Wasserwirtschaftsamt will das Gelände ummodellieren und die Schmutter in ein neues Bett verlegen. Dies ist nur eines der vielen Projekte, die in Nordendorf anstehen.

Von Josef Nittbaur

Angesichts der zahlreichen kostenintensiven Maßnahmen, über die der Gemeinderat zu entscheiden hätte, mahnten Matthias Füller und Petra Pfützner in der vorhergehenden Sitzung den Haushalt für dieses Jahr an. Ohne einen Überblick über die vorhandenen finanziellen Rahmenbedingungen seien Entscheidungen nicht mehr vertretbar, hieß es. Bürgermeister Tobias Kunz gab daher wie zugesagt in der jüngsten Sitzung einen Vorab-Überblick zum Stand der wichtigsten aktuellen Projekte.

