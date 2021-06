Nordendorf

Keine neuen Baugebiete in Gemeinden im nördlichen Kreis Augsburg?

Plus Nordendorf und die Gemeinden im nördlichen Kreis Augsburg brauchen dringend einen weiteren Trinkwasserbrunnen. Das hat Folgen für potenzielle Baugebiete.

Von Josef Nittbaur

Wo darf in Nordendorf künftig was gebaut werden? Eine Antwort auf diese Frage hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung gegeben, als er die siebte Änderung des Flächennutzungsplans auf den Weg gebracht hat. An insgesamt fünf Stellen möchte die Gemeinde die Art der künftigen Nutzung neu festlegen.

