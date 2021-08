Der Traum von der Little Hope Ranch in Nordendorf

Plus Ein Ochse, der beinahe schon als Kälbchen gestorben wäre, und uralte Ponys: Auf dem Gnadenhof von Familie Gebauer haben viele Tiere Platz. Doch es gibt Sorgen.

Mitten im idyllischen Norden des Augsburger Lands gibt es mehr als nur ein bisschen Hoffnung für Tiere auf der Little Hope Ranch von Petra und Dieter Gebauer. Wo sie herkamen, da wurden sie als zu alt oder überflüssig ausgemustert, andere sind in schlechter Haltung dahinvegetiert. Oder sie sind Notfälle, wie die beiden Ponys, deren Besitzer einen Schlaganfall hatte und sie nicht mehr versorgen konnte. Dazu kommen große Pferde, freche Ziegen, Schafe, Esel, Hühner, Katzen. Auf dem Gnadenhof der beiden Meitinger haben sie alle ein neues Zuhause gefunden, denn "Tiere retten, das war schon immer mein Traum", sagt Petra Gebauer.