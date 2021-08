Neue Ersthelfer-Einheit soll Nordendorf und Ehingen abdecken

Plus Wenn etwas passiert ist, muss schnell Hilfe da sein. Nun soll eine Ersthelfer-Einheit für Nordendorf und Ehingen gebildet werden. Sie erhält eine wichtige Aufgabe.

Neue Ersthelfer in Nordendorf und Ehingen: Die Feuerwehren richten eine "First-Responder-Einheit" ein. Diese soll im Notfall helfen, bis der Rettungswagen eintrifft. Das zwei Feuerwehrleute sich dafür eingesetzt haben, hat einen triftige Grund.