Nordendorfer Gemeinderat stimmt für Luftfilter in Klassenzimmern

Für den Einbau von dezentralen stationären Luftfiltern zum Schutz gegen Viren an der örtlichen Schule hat sich Nordendorfs Gemeinderat entschieden. Nach dem Grundsatzbeschluss sind noch die fachtechnische Abklärung und Absicherung im Haushalt notwendig. Für sechs bisher nicht mit einer zentralen Lüftungsanlage ausgestattete Klassenräume sind etwa 96.000 Euro veranschlagt. Für die Anlagen steht eine Förderung von 80 Prozent in Aussicht, es blieben aber Zweifel, ob der Einbau im vorgegebenen zeitlichen Rahmen realisierbar ist.