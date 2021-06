Unbekannter kollidiert bei Nordendorf mit einem Rennradler

Der Unfallverursacher fährt nach dem Zusammenstoß bei Nordendorf einfach weiter. Der Polizei liegt aber eine recht genaue Beschreibung des Mannes vor.

Ein unbekannter Radfahrer ist am Mittwoch mit einem 39-jährigen Rennradfahrer zusammengestoßen. Nach kurzem Disput fuhr der Verursacher einfach weiter.

Passiert ist der Unfall laut Polizei gegen 14.25 Uhr auf dem Radweg an der Kreisstraße A23 von Ehingen in Richtung Nordendorf. Kurz vor dem Kreisverkehr kam aus dem Gelände eines Supermarktes der unbekannte Radler und bog in den Radweg in die Gegenrichtung ein. Dabei übersah er den 39-jährigen. Im Einmündungsbereich stießen beide zusammen, wobei der 39-jährige kopfüber vom Rennrad stürzte. Der Verursacher fuhr nach einer kurzen Diskussion mit dem 39-jährigen einfach weiter. Der Rennradler wurde zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. An seinem Rad entstand ein Schaden von rund 1000 Euro. Die Polizei Gersthofen sucht nun den Unfallverursacher. Er war etwa 25 bis 30 Jahre alt, hatte längere Haare zu einem Pferdeschwanz gebunden und trug einen ungepflegten Bart. Er war mit einem dunklen T-Shirt bekleidet und hatte eine Mütze auf. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0821/323-1810 entgegengenommen. (thia)