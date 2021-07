Unfall: Autofahrerin übersieht Radfahrer in Nordendorf

Nach einem Unfall in Nordendorf ist ein 23-jähriger Radfahrer leicht verletzt.

Mit leichten Verletzungen ist ein 23-jähriger Radfahrer am Donnerstag ins Krankenhaus eingeliefert worden. Laut Polizei übersah eine Autofahrerin den jungen Mann gegen 14.40 Uhr als sie aus einem Kreisverkehr in Nordendorf in die Hauptstraße einfahren wollte. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Auto und dem Radler. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 1000 Euro. (kinp)