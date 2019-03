vor 18 Min.

Norovirus findet im Augsburger Land mehr Opfer

Die Gefürchtete Durchfallkrankheit tritt häufiger aus als im Vorjahr. Bei Grippe gingen Zahlen leicht zurück.

Die Grippewelle scheint in diesem Jahr im Augsburger Land ein wenig glimpflicher zu verlaufen. Dafür aber hat das Norovirus mehr Opfer gefunden.

Stand gestern waren dem Gesundheitsamt 29 Fälle von Influenza und zwei Fälle des Norovirus im Augsburger Land bekannt. Seit dem 1. Januar 2019 wurden insgesamt 256 Grippefälle und 84 Noroviren-Infektionen dokumentiert. Zum Vergleich: Im gleichen Zeitraum des Vorjahres waren es 297 Influenza- und 44 Noro-Fälle, die mit plötzlicher Übelkeit, heftigem Erbrechen und Durchfall einher gehen.

Nicht jeder Erkrankte lässt sich behandeln

Allerdings geht die Behörde von einer erheblichen Dunkelziffer aus. Denn längst nicht jeder Erkrankte lasse seine Grippe ärztlich behandeln. Mitunter werde in Arztpraxen zudem anhand der beobachtbaren Symptome diagnostiziert, nicht über ein Laborverfahren. In diesen Fällen erlangt das Gesundheitsamt keine Kenntnis von einer Grippe-Neuansteckung.

Aufsehen erregt hatte kurz vor den Faschingsferien die vorzeitige Schließung der Mittelschule in Schwabmünchen gesorgt, wo fast 100 Schüler und Lehrer von der Grippe erwischt worden waren (wir berichteten).

So lange die Grippeviren grassieren, sind sorgfältige Hygiene und häufiges Händewaschen wichtig. Wenn jemand doch erkrankt ist, sollte er nicht in die Hand niesen, sondern in die Ellenbogenbeuge. Auch Papiertaschentücher sollten nach der Benutzung sofort entsorgt werden. Ebenso kann regelmäßiges Lüften der Räume helfen, damit die Hitze sich nicht staut. Wichtig ist ein gesundes Immunsystem: Viele Vitamine, ausgewogene Ernährung und Bewegung im Alltag unterstützen es. Eine Grippe, die oft mit einer Erkältung verwechselt wird, beginnt schlagartig mit Fieber, trockenem Husten sowie Rücken- und Gliederschmerzen. (AL/cf)

Themen Folgen