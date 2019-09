00:35 Uhr

Notfalldose ist wieder da

Kostenloses Angebot für Landkreisbürger

Immer wieder stehen Rettungskräfte vor dem Problem, dass es Patienten nicht gelingt, im Notfall Angaben zu machen. Eine einfache Lösung für dieses Problem: die Notfalldose. Darin finden Sanitäter und Notärzte schnell Informationen. „Das Prinzip ist ganz einfach“, erklärt Landrat Martin Sailer, „beiliegendes Datenblatt ausfüllen, in die Dose geben und diese in die Kühlschranktür stellen. Dann je einen Aufkleber am Kühlschrank und an der Innenseite der Wohnungs- oder Haustür anbringen, und schon weiß der Rettungsdienst, dass in diesem Haushalt eine Notfalldose vorhanden ist.“ Im Landratsamt in Augsburg kann die Notfalldose wieder am Info-Point und bei der Seniorenberatung – Fachstelle für pflegende Angehörige in Stadtbergen, Bismarckstraße 62, nach telefonischer Vereinbarung unter 0821/3102-2718, -2719 oder -2705 abgeholt werden. (AL)

