vor 49 Min.

Nun fällt auch die Gersthofer Kirchweih ins Wasser

Da war noch alles in Ordnung. Aber heuer fällt die Gersthofer Kirchweih Corona-bedingt aus.

Plus Nach der Frühjahrs-Stadthallensaison und der Absage der Kulturina kommt in Gersthofen nun das Aus für die Kirchweih. Grund sind die Corona-Auflagen.

Von Gerald Lindner

Seit einigen Wochen arbeiteten die Mitarbeiter der Gersthofer Stadtverwaltung gemeinsam mit den Schaustellern der Gersthofer Kirchweih an einem Konzept, welches die Durchführung des Volksfests in einem angepassten Rahmen in Bezug auf Corona möglich macht.

"Nach intensiven Gesprächen und verschiedenen Lösungsansätzen ist nun jedoch klar: Die gesetzlichen Regelungen und Bestimmungen der zuständigen Behörden geben einen Rahmen vor, der für die Schausteller und die Stadt nicht umzusetzen ist", betont Rathaussprecherin Ann-Christin Joder.

Strenge Auflagen könnte Gersthofen kaum erfüllen

Bürgermeister Michael Wörle fügt hinzu: "Das komplette Festgelände hätte eingezäunt werden müssen, zusätzlich müsste eine genaue Erfassung aller Personen, welche die Kirchweih besuchen, erfolgen." Dies sei ein logistischer und organisatorischer Aufwand, den weder die Schausteller noch die Stadt so stemmen können. "Wir hätten unseren Bürgerinnen und Bürgern gerne etwas Abwechslung in diesen Zeiten geboten." Er und vor allem die Schaustellerfamilien bedauerten die Absage sehr, so Wörle weiter. Auch alternative Konzepte und Ansätze wurden geprüft, jedoch immer mit dem gleichen Ergebnis. "Schade – aber die Gesundheit muss bei allen Überlegungen im Fokus stehen."

Wie sich diese Entscheidung bzw. der aktuell festgelegte Rahmen auf den eigentlich geplanten Weihnachtsmarkt auswirkt, kann momentan noch nicht beurteilt werden, erklärt Ann-Christin Joder. Die Gespräche hierzu laufen, Bürgerinnen und Bürger werden über das Ergebnis – je nach den Entwicklungen in Bezug auf Corona– möglichst zeitnah informiert.

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen