vor 35 Min.

Nur Gäste im Wald

Nachdem einige Trails in Deuringen gesperrt sind, sind die Mountainbiker nach Diedorf ausgewichen.

Der Mountainbike-Tourismus im Westen von Augsburg muss kanalisiert werden. Sonst funktioniert das Miteinander nicht.

Von Christoph Frey

Wenn es nur ein paar Rad-Enthusiasten wären, die durch die Westliche Wälder toben: Vermutlich würde sich niemand aufregen. Doch der Mountainbike-Tourismus im Westen von Augsburg hat ein Ausmaß angenommen, der es nötig macht, ihn zu kanalisieren. Das ist im Grunde unbestritten und nicht einmal eine Besonderheit: Ob am Badestrand, auf der Skipiste oder im Straßenverkehr: Ab einer gewissen Anzahl von Beteiligten braucht es Grenzen und Regeln, damit das Miteinander funktioniert. Das gilt in unseren Wäldern umso mehr, in denen der Mensch schließlich besondere Rücksicht nehmen soll auf die Tier- und Pflanzenwelt.

Doch auch an so manchem Mountainbiker scheint diese Einsicht vorbeigegangen zu sein. Leider. Zu hoffen ist, dass es dem neu gegründeten Verein MTB Augsburg gelingt, ein legales Wegenetz durch die Wälder zu schaffen, auf dem das Radeln verträglich stattfinden kann. Funktionieren kann das aber nur, wenn die Klientel bereit ist, sich an Regeln zu halten. Denn auch die Radler sind nur Gäste im Wald.

