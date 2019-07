04.07.2019

Nur Kosten, wenig Nutzen?

In Gablingen stand ein KZ-Außenlager, dessen Fundamente Archäologen dokumentiert haben.

Archäologen haben das KZ-Außenlager in Gablingen dokumentiert. Bei einem Vortrag zweifelten Bürger am Sinn

Von Benedikt Schulz

Einen spannenden Einblick in die Ausgrabungen des ehemaligen KZ-Außenlagers am Gablinger Flugplatz gab Ruth Sandner, Referatsleiterin für praktische Denkmalpflege. In der anschließenden Diskussion stellten Gablinger Bürger und Gemeinderäte zum Teil die Kosten und den Nutzen der Ausgrabungen infrage.

Zunächst betonte Prof. Sebastian Sommer, Abteilungsleiter des Bayerischen Landesamtes für Denkmalschutz, dass es um die 1000 solcher Außenlager gegeben habe und es sich um eine Ausnahme handle, wenn, so wie in Gablingen, noch etwas von der Fläche für Archäologen zugänglich sei. Er verwies darauf, dass der Denkmalschutz Teil der bayerischen Verfassung sei. „Deshalb sind wir dazu verpflichtet, solche Orte zu untersuchen und zu schützen.“

Mit der Gemeinde habe man sich auf einen Kompromiss geeinigt: Ein Großteil der Fläche wird als Gewerbegebiet genutzt. „Auf der anderen Seite bargen wir bei einer Teilfläche viele Funde.“ Nun geht es darum, wie es mit dem Areal weitergeht. „Hier sollte jedoch die Initiative von der Gemeinde oder dem Kreis kommen, nicht von den Archäologen“, so Sommer. Er sicherte jedoch seine Unterstützung für Öffentlichkeitsprojekte zu.

Ruth Sandner zufolge lebten die Häftlinge in Holzbaracken, umgeben von Stacheldraht und Stromzäunen. Da das Areal zweimal von den Amerikanern bombardiert wurde und vor Jahren bereits ein Teil der Fläche versiegelt wurde, ist nun kaum mehr etwas übrig. Es fielen etwa 120 Bomben auf den Gablinger Flugplatz. Orientieren konnten sich die Archäologen an Luftbildern der Alliierten, die die Messerschmitt- Fertigungsanlagen abbilden. Bei den Ausgrabungen fanden sich Spuren von deutlich mehr Baracken, als auf den Bildern zu sehen sind.

Anders als bei anderen Grabungen lasse sich, so Sandner, von der Menge der Funde hier nicht auf die Anzahl der Inhaftierten und der Wachmannschaft schließen, da das Lager wohl vor der Bombardierung geräumt wurde. Es könnten 300 oder 800 Inhaftierte gewesen sein, Zeitzeugenberichten zufolge sogar 2000. Aus diesen Berichten geht ebenfalls hervor, dass es zu sechs Exekutionen auf dem Gelände kam.

Das Thema erhitzt bis heute bei vielen Gablingern die Gemüter wegen der Kosten. Allein die Freilegung der Fläche kostete die Gemeinde im Jahr 2016 694000 Euro (wir berichteten). Für die Archäologen war die ein voller Erfolg.

Gemeinderat Walter Wörle stellte die Kosten und den Mehrwert der Ausgrabungen infrage. Sandner entgegnete, dass sich ein eventueller Mehrwert erst nach einer vollständigen Auswertung bestimmen lasse. „Wir waren nur für die archäologischen Tätigkeiten zuständig, das ist ein Mosaikstein eines großen Bildes.“ Weiter gehe es mit der Auswertung. Diese werde Teil einer Forschung und Dissertation. „Das kann bis zu drei Jahre dauern.“

Gemeinderat Albert Eding klagte darüber, dass der Gemeinderat und die Bürger zu wenig über die Geschehnisse am Flugplatz informiert wurden. Hierzu meinte Sebastian Sommer: „Wir versuchen, laufende archäologische Untersuchungen möglichst nicht zu öffentlich zu machen, um Diebe nicht zusätzlich anzulocken.“ Ruth Sandner betonte, sie versuche bereits seit zwei Jahren, einen Vortrag in Gablingen zu halten, doch die Kommunikation geriet hier immer wieder zwischen dem Landesamt und dem Rathaus Gablingen ins Stocken.

Ein Bürger aus dem Umkreis schlug eine dezentrale Gedenkstätte vor. „Im Augsburger Land gibt es viele solcher Ausgrabungen. Man könnte ja hier vielleicht zusammenarbeiten und etwas in die Wege leiten.“ Das Thema wird die Gablinger wohl noch länger beschäftigen.

