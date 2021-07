Oberschönenfeld

30.06.2021

Das Naturpark-Haus zeigt das Leben von Pfarrer Kneipp

Die Macherinnen der Ausstellung (von links) Daniela Scharpf und Eva Liebig. Ziel der Schau sei, in Interaktion mit den Besuchern zu treten, betonen sie.

Plus Das Naturpark-Haus wartet unter dem Motto "Leben wie Kneipp" mit einer liebevoll inszenierten Präsentation auf. Kneipp hat eine besondere Beziehung zu Biberbach.

Von Siegfried P. Rupprecht

Der Pfarrer Sebastian Kneipp (1821 bis 1897) ist für sein ganzheitliches Gesundheitskonzept und seine Heilverfahren bekannt. Doch was hat den Verein Naturpark Augsburg - Westliche Wälder im Naturpark-Haus in Oberschönenfeld veranlasst, dort eine Sonderausstellung unter dem Titel "Leben wie Kneipp" anzubieten? Die Antwort darauf bietet Geschäftsführerin Eva Liebig: "Kneipp lebte knapp vier Monate in Biberbach und damit im Naturpark-Gebiet." Darüber hinaus biete der Naturpark gleich eine ganze Reihe von aktiven Möglichkeiten im Sinne des Naturkundlers.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen.

Themen folgen