Oberschönenfeld: Eine digitale Führung im Naturpark-Haus

Kinder entdecken mit Spiel und Spaß verschiedene Lebensräume und erforschen die Natur vor der Haustüre. Nun werden die Arbeiten vorgestellt.

Endlich ist es wieder soweit – das Naturpark-Haus in Oberschönenfeld öffnet am Dienstag wieder die Tore für die Besucher. Zahlreiche Sicherheitsvorkehrungen und ein umfassendes Hygienekonzept sollen einen sicheren Besuch garantieren. Allerdings dürfen derzeit keine Führungen stattfinden, auch nicht außerhalb des Naturpark-Hauses in Wald und Feld. Doch für das Naturpark-Haus gibt es jetzt dank der Digitalisierung eine Alternative.

Alle Besucher können sich vom neuen Audio-Guide, der über das eigene Smartphone nutzbar ist, führen lassen. Zahlreiche Geschichten und interessante Zusatz-Informationen versprechen einen spannenden Rundgang für Erwachsene und Kinder, da die Stationen frei angewählt werden können.

Leihgeräte dürfen nicht ausgegeben werden

Die Nutzung ist sehr einfach: Es muss die App „Hearonymus“ am Handy installiert und der Guide „Naturpark-Haus Oberschönenfeld“ geladen werden. Allen Besuchern sei empfohlen, dies bereits im Vorfeld zu tun, da die Netzkapazitäten in Oberschönenfeld nicht ausreichen. Es dürfen derzeit jedoch keine Leihgeräte ausgegeben werden.

Die derzeitige Sonderausstellung „Die Naturpark-Kindergärten stellen sich vor“ richtet sich vor allem an Familien mit Kindern im Kindergarten-Alter und wird verlängert. Seit 2016 sind 15 „Naturpark-Kindergärten“ mit vielen kreativen Themen und Aktionen dabei, um den kleinen Naturforschern die Natur vor der Haustüre nahe zu bringen. Seither wurde in jedem Jahr ein Jahresthema aufgegriffen, um sich diesem eingehend widmen zu können. Dabei haben die Kindergarten-Kinder zusammen mit ihren ErzieherInnen verschiedene Lebensräume entdeckt, erforscht und mit Spiel und Spaß erkundet.

Welche Ideen der Kinder wurden umgesetzt?

Diese Impressionen wurden nun für die Ausstellung zusammengetragen: Was haben die Kinder im Wald, auf der Streuobstwiese und am Wasser alles erlebt? Welche Forschungen und Erkenntnisse gab es dabei? Welche Ideen der Kinder wurden umgesetzt?

Vielleicht ist auch die ein oder andere Idee dabei, die in der Corona-Zeit zu Hause, mit Eltern oder Großeltern aufgegriffen werden könnte. (AZ)

Öffnungszeiten Das Naturpark-Haus in Oberschönenfeld ist montags bis sonntags von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist derzeit frei.

