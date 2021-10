Oberschönenfeld

11:14 Uhr

Kunstpreis des Bezirks Schwaben geht an einen "Kuhflüsterer"

Plus Kühe und ein Didgeridoo-Alphorn - der neue Kunstpreisträger des Bezirks Schwaben hat ein außergewöhnliches Projekt gestartet. In Oberschönenfeld wurde ihm die Auszeichnung verliehen.

Von Gerald Lindner

Er hat eigens ein Mischinstrument geschaffen, das die Eigenschaften von Alphorn und Didgeridoo kombiniert. Der am Dienstagabend in der Schwäbischen Galerie Oberschönenfeld gekürte neue Kunstpreisträger des Bezirks Schwaben, Jonas Maria Ried, will Traditionen des 19. Jahrhunderts und Heutiges miteinander konfrontieren. Er spielt sein Instrument auch. Doch seine Zuhörerinnen sind außergewöhnlich. Es handelt sich nämlich um Kühe. Was der "Kuhflüsterer" mit seinem neuen Projekt bezwecken möchte und warum es die Jury als preiswürdig erachtet.

