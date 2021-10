Sonderausstellungen zum Werkstoff Holz in Oberschönenfeld

Das Museum hat sich für den 17. Oktober für große und kleine Besucher etwas einfallen lassen. Bei den Sonderausstellungen geht es um das Thema Holz.

Drei Führungen zu den laufenden Sonderausstellungen bietet das Museum in Oberschönefeld am kommenden Sonntag, 17. Oktober an. Alles dreht sich dabei um den Werkstoff Holz.

Um 14 und um 16 Uhr finden in der Sonderausstellung "Heinz hört auf! Von Drechslern, Schreinern und einem Neuanfang" zwei spielerische Familienführungen mit Roswitha Stocker statt. Mit abwechslungsreichen und kindgerechten Methoden werden Familien auf einen spannenden Rundgang durch die Ausstellungsräume mitgenommen.

Im Anschluss können die kleinen und großen Gäste in der Museumswerkstatt mit dem Werkstoff Holz selbst tätig werden: Das Erarbeiten eigener kleiner Werkstücke wie Holzfiguren oder Kerzenständern und Spielideen für zu Hause runden den unterhaltsamen Nachmittag ab.

Museum Oberschönenfeld: Besucher müssen sich anmelden

Um 15 Uhr findet eine Führung für Erwachsene statt. Bärbel Steinfeld M. A. führt durch die Kunstausstellung "Stop the World" des bekannten Bildhauers Terence Carr in der Schwäbischen Galerie des Museums Oberschönenfeld. Dort sind derzeit Arbeiten aus zwei Jahrzehnten seines umfangreichen Schaffens zu sehen.

Die Teilnehmerzahl je Führung ist begrenzt. Teilnahme nur mit telefonischer Anmeldung unter 0 82 38/ 30 01-0, Kosten: Museumseintritt. Es gilt die 3G-Regel.