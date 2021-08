Terence Carr zeigt in Oberschönenfeld Skulpturen vom Leben in der Welt

Plus Vor 20 Jahren bekam Terence Carr den Kunstpreis des Bezirks Schwaben. Nun stellt er wieder in der Schwäbischen Galerie Oberschönenfeld aus. Das gibt's zu sehen.

Der Bildhauer Terence Carr erhielt für seine Skulpturengruppe "United" den Kunstpreis des Bezirks Schwaben. Diese Arbeit ist der Ausgangspunkt für die neue Ausstellung des renommierten Bildhauers in der Schwäbischen Galerie Oberschönenfeld. Dabei liefert er unter dem Titel "Stop the World" zugleich einen Überblick über sein Schaffen der vergangenen 20 Jahre. Dabei greift er auch politische Themen auf.