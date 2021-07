Oberschönenfeld/Thierhaupten

16.07.2021

Museum Oberschönenfeld startet mit vier Ausstellungen wieder durch

Holz spielt eine wichtige Rolle in den vier Ausstellungen, die das Museum Oberschönenfeld 2021 noch zeigt. Besonders gilt dies für die Schau "Heinz hört auf".

Plus Mit vier Ausstellungen geht das Schwäbische Museum ins zweite Halbjahr 2021. Dabei geht es unter anderem um Holz. Was in Oberschönenfeld sonst noch geboten ist.

Von Gerald Lindner

Volle Fahrt voraus nach dem Lockdown: Das Museum Oberschönenfeld startet mit vier neuen Ausstellungen in die zweite Jahreshälfte. Drechsler, Schreiner und preisgekrönte Kunst bestimmen das Programm im zweiten Halbjahr 2021. Bei einer Kultur-Pressekonferenz des Bezirks Schwaben wurde das Programm jetzt vorgestellt. Auch in Thierhaupten gibt's wieder ein Konzert. Doch das Angebot reicht noch weiter.

