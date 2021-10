Oberschönenfeld

vor 48 Min.

Unwetter zerstört Spezialstroh: Kein neues Dach fürs Staudenhaus

Vor drei Jahren gab es schon einmal Reparaturen am Dach des Staudenhauses. Ein Marder hatte ein Loch hineingebissen. Die Handwerker kamen extra aus Norddeutschland..

Plus Das Staudenhaus in Oberschönenfeld braucht ein neues Dach. Das Stroh dafür wurde extra angebaut - und schon wieder durch schlechtes Wetter vernichtet.

Von Jana Tallevi

Einen Einblick in frühere ländliche Lebensweise bietet das Staudenhaus in Oberschönenfeld. In dem musealen Einzelstück ist erlebbar, wie eng früher das Leben von Mensch und Nutztier verflochten waren. Und neuerdings sind auch für Kreisheimatpflegerin Claudia Ried die Nöte der damaligen Generationen ein Stück weit sehr viel realer nachvollziehbar. Das strohgedeckte Staudenhaus braucht ein neues Dach. Doch das nötige Roggenstroh ist im Moment einfach nicht zu finden. Nun gibt es eine Notlösung.

